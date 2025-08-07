Toyota планирует новый завод в Японии, несмотря на тарифы США

Компания Toyota объявила о планах строительства нового завода по сборке автомобилей в Японии, несмотря на ожидаемые расходы в размере ¥1,4 трлн (около $9,5 млрд) из-за тарифов США на импорт автомобилей. Ожидается, что завод начнёт работу в начале 2030-х годов и станет первым новым объектом компании в Японии с 2012 года.

Решение о строительстве нового завода совпало с периодом снижения продаж автомобилей в Японии, что связано с сокращением численности населения и уменьшением числа владельцев автомобилей. Несмотря на это, Toyota намерена сохранить годовую производственную мощность на уровне 3 миллионов автомобилей, половина из которых предназначена для экспорта.

В то же время компания пересмотрела свой прогноз операционной прибыли на текущий финансовый год, снизив его на 16% до ¥3,2 трлн ($21,7 млрд), учитывая ожидаемые потери от тарифов США, повышение стоимости материалов и укрепление иены. В первом квартале операционная прибыль составила ¥1,17 трлн, что всё ещё превышает ожидания аналитиков.

Toyota приветствовала снижение тарифов на японские автомобили с 27,5% до 15% в рамках торгового соглашения между Японией и США, однако компания продолжает искать пути снижения воздействия тарифов на свою деятельность.