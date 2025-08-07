Audi, BMW и Mercedes внедряют искусственный интеллект для повышения эффективности производства

Audi, BMW и Mercedes-Benz активно интегрируют искусственный интеллект (ИИ) в свои производственные процессы с целью повышения эффективности, улучшения контроля качества и оптимизации логистики.

Audi расширяет применение ИИ в производстве, внедряя новые инструменты для повышения эффективности и качества. Компания использует ИИ для улучшения процессов производства и логистики, что способствует значительному сокращению времени и затрат. По словам Грета Уокера, члена правления по производству и логистике, ИИ является ключевым фактором изменений в отрасли, создавая более эффективную и экономичную производственную среду, соответствующую высоким стандартам качества.

BMW применяет ИИ для улучшения качества на своем заводе в Регенсбурге. В рамках пилотного проекта «GenAI4Q» разработано программное обеспечение, которое предоставляет персонализированные рекомендации по инспекции для примерно 1 400 автомобилей, производимых ежедневно. Это решение позволяет повысить эффективность и надежность контроля качества.

Mercedes-Benz использует ИИ и инструменты анализа данных для повышения эффективности производства, логистики и улучшения клиентского опыта. Компания придает большое значение качеству данных, что способствует точности процессов и прозрачности в доставке автомобилей. Интеграция ИИ и аналитики позволяет оптимизировать рабочие процессы и более эффективно распределять ресурсы, создавая эффект повышения эффективности по всей цепочке поставок.

Таким образом, ведущие немецкие автопроизводители активно используют ИИ для трансформации своих производственных процессов, что способствует повышению качества, эффективности и инновационности в отрасли.