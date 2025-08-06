Audi A5L Sportback с системой ADAS от Huawei получил 9800 заказов в первый день

SAIC-Audi представила Audi A5L Sportback — первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, оснащённый продвинутой системой помощи водителю (ADAS) от Huawei. В ночь запуска 2 августа было получено 9 800 предзаказов. Начальная цена модели составляет 259 900 юаней (примерно 35 900 долларов США), при этом около 30% заказов приходится на версии с интеллектуальной системой вождения Qiankun от Huawei.

Автомобиль построен на новой платформе Audi Premium Platform Combustion (PPC) и оснащён двигателем пятого поколения EA888. Предусмотрено шесть вариантов комплектации. Особенность модели — интеграция технологий интеллектуального вождения Huawei в традиционный автомобиль с ДВС.

Стефан Поэтцль, генеральный директор по маркетингу SAIC Audi, отметил в интервью NBD Auto, что помощь водителю должна быть доступна вне зависимости от типа топлива и подходить всем пользователям.