Nissan разрабатывает новый электрический Micra с акцентом на женскую аудиторию

Nissan поручил команде, работающей над новым полностью электрическим Micra, четкую задачу: создать компактный автомобиль, который будет отличаться от своего аналога — Renault 5. При этом особое внимание уделяется дизайну, чтобы привлечь женскую аудиторию.

Новый Micra, разработанный в дизайнерском центре Nissan в Лондоне, отличается современным и выразительным внешним видом. Ключевыми особенностями являются круглые светодиодные фары, придающие автомобилю дружелюбный и привлекательный облик. Внешний дизайн сочетает элементы, напоминающие кроссоверы, с компактными размерами, что делает его идеальным для городских условий.

Интерьер автомобиля также ориентирован на комфорт и удобство водителя. Салон оснащен двумя 10,25-дюймовыми экранами, интегрированными с Google Maps, что обеспечивает современное мультимедийное сопровождение. Цветовая гамма интерьера выполнена в нейтральных тонах, что подчеркивает премиальный характер автомобиля.

Micra будет доступен с двумя вариантами аккумуляторов: 40 кВт·ч и 52 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 253 миль (около 408 км). Благодаря быстрой зарядке от 15% до 80% за 30 минут, автомобиль подходит для ежедневных поездок и дальних путешествий.

Таким образом, новый Nissan Micra представляет собой современный электрический автомобиль, ориентированный на женскую аудиторию, с акцентом на стиль, комфорт и передовые технологии.