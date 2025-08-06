Главная » Автосоветы

Lada Iskra и Lada Azimut: кому будут интересны новинки от АвтоВАЗа?

АвтоВАЗ продолжает курс на обновление модельного ряда и стратегическое переосмысление своего присутствия на рынке. В ближайшие годы компания планирует выпуск двух амбициозных новинок — Lada Iskra и Lada Azimut, каждая из которых отражает современный подход к автомобилестроению в России. В этой статье мы подробно рассмотрим обе модели и разберемся, кому они могут быть особенно интересны. Официальный дилер Лада в Екатеринбурге уже готов продать желающим Lada Iskra.

Что такое Lada Iskra и Lada Azimut?

Lada Iskra — это новый бюджетный седан и хэтчбек, призванный заменить устаревшие модели вроде Granta. По замыслу инженеров, Iskra будет иметь современную платформу, улучшенные системы безопасности и электронные опции, при этом оставаясь доступной для массового покупателя.

Lada Azimut — это абсолютно новая концепция кроссовера, ориентированная на молодежную и семейную аудиторию. Azimut разрабатывается как технологичный, но при этом недорогой автомобиль, обладающий потенциалом для выхода на международные рынки.

Основные цели АвтоВАЗа при запуске новых моделей:

  • Расширение модельного ряда
  • Импортозамещение и локализация комплектующих
  • Привлечение новой аудитории
  • Улучшение имиджа бренда

Технические характеристики: сравнение моделей

На текущий момент точные технические параметры находятся в стадии уточнения, однако уже известно следующее:

Характеристика Lada Iskra Lada Azimut
Тип кузова Седан/хэтчбек Кроссовер
Двигатель 1.6 л (бензин), возможно — гибрид 1.8 л или турбо 1.5 л
Трансмиссия МКПП / вариатор МКПП / АКПП
Привод Передний Передний или полный
Платформа Упрощённая B0 Современная платформа CMF-B
Ориентировочная цена от 1 000 000 ₽ от 1 600 000 ₽

Для кого предназначены эти автомобили?

Обе новинки разрабатываются с учётом запросов современных потребителей, и каждая модель рассчитана на конкретную аудиторию.

Lada Iskra будет интересна:

  1. Молодым водителям, приобретающим первый автомобиль
  2. Семьям, нуждающимся в надежном и доступном авто
  3. Таксопаркам и корпоративным клиентам, ценящим простоту обслуживания
  4. Жителям регионов, где важна выносливость и простота конструкции

Lada Azimut заинтересует:

  • Покупателей в поиске доступного кроссовера
  • Активную молодежь, желающую выделяться
  • Тех, кто хочет импортозамещённую альтернативу зарубежным маркам
  • Семьи с детьми, благодаря просторному салону и высокой посадке

Преимущества новых моделей

Ожидается, что Lada Iskra и Azimut будут обладать рядом конкурентных преимуществ на отечественном рынке.

Формула конкурентного преимущества:

Конкурентное преимущество = (Доступная цена + Надежность + Современный дизайн) - Зависимость от импорта

Основные плюсы:

  • Высокая степень локализации производства
  • Современные электронные системы безопасности
  • Умеренная стоимость владения
  • Новые технологии сборки
  • Гарантия от завода

Ключевые риски и вызовы

АвтоВАЗу предстоит преодолеть ряд вызовов, чтобы сделать эти модели успешными:

  • Конкуренция со стороны китайских брендов (Changan, Haval и др.)
  • Необходимость масштабной маркетинговой кампании для повышения узнаваемости
  • Скепсис аудитории по поводу «новизны» в бюджетном сегменте
  • Вопросы доступности комплектующих и логистики

Ожидаемые сроки выхода на рынок

По предварительным данным, массовое производство Lada Iskra планируется начать в 2025 году, а Azimut появится чуть позже — к 2026 году. Прототипы обеих моделей уже проходят испытания и доработки.

Ориентировочный график:

  • Конец 2024 — презентация концептов
  • 2025 год — серийное производство Lada Iskra
  • 2026 год — старт продаж Lada Azimut

Стоит ли ждать?

Lada Iskra и Lada Azimut представляют собой важные шаги в эволюции АвтоВАЗа. Эти автомобили созданы с учётом реалий современного российского рынка и призваны укрепить позиции бренда в стратегически важных сегментах.

Iskra будет интересна тем, кто ищет надёжное и доступное решение, а Azimut — тем, кто готов к новым форматам в российском автопроме. Если АвтоВАЗу удастся удержать разумное соотношение цена/качество, обе модели имеют шанс стать бестселлерами.

