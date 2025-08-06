Lada Iskra и Lada Azimut: кому будут интересны новинки от АвтоВАЗа?

АвтоВАЗ продолжает курс на обновление модельного ряда и стратегическое переосмысление своего присутствия на рынке. В ближайшие годы компания планирует выпуск двух амбициозных новинок — Lada Iskra и Lada Azimut, каждая из которых отражает современный подход к автомобилестроению в России. В этой статье мы подробно рассмотрим обе модели и разберемся, кому они могут быть особенно интересны. Официальный дилер Лада в Екатеринбурге уже готов продать желающим Lada Iskra.

Что такое Lada Iskra и Lada Azimut?

Lada Iskra — это новый бюджетный седан и хэтчбек, призванный заменить устаревшие модели вроде Granta. По замыслу инженеров, Iskra будет иметь современную платформу, улучшенные системы безопасности и электронные опции, при этом оставаясь доступной для массового покупателя.

Lada Azimut — это абсолютно новая концепция кроссовера, ориентированная на молодежную и семейную аудиторию. Azimut разрабатывается как технологичный, но при этом недорогой автомобиль, обладающий потенциалом для выхода на международные рынки.

Основные цели АвтоВАЗа при запуске новых моделей:

Расширение модельного ряда

Импортозамещение и локализация комплектующих

Привлечение новой аудитории

Улучшение имиджа бренда

Технические характеристики: сравнение моделей

На текущий момент точные технические параметры находятся в стадии уточнения, однако уже известно следующее:

Характеристика Lada Iskra Lada Azimut Тип кузова Седан/хэтчбек Кроссовер Двигатель 1.6 л (бензин), возможно — гибрид 1.8 л или турбо 1.5 л Трансмиссия МКПП / вариатор МКПП / АКПП Привод Передний Передний или полный Платформа Упрощённая B0 Современная платформа CMF-B Ориентировочная цена от 1 000 000 ₽ от 1 600 000 ₽

Для кого предназначены эти автомобили?

Обе новинки разрабатываются с учётом запросов современных потребителей, и каждая модель рассчитана на конкретную аудиторию.

Lada Iskra будет интересна:

Молодым водителям, приобретающим первый автомобиль Семьям, нуждающимся в надежном и доступном авто Таксопаркам и корпоративным клиентам, ценящим простоту обслуживания Жителям регионов, где важна выносливость и простота конструкции

Lada Azimut заинтересует:

Покупателей в поиске доступного кроссовера

Активную молодежь , желающую выделяться

, желающую выделяться Тех, кто хочет импортозамещённую альтернативу зарубежным маркам

зарубежным маркам Семьи с детьми, благодаря просторному салону и высокой посадке

Преимущества новых моделей

Ожидается, что Lada Iskra и Azimut будут обладать рядом конкурентных преимуществ на отечественном рынке.

Формула конкурентного преимущества:

Конкурентное преимущество = (Доступная цена + Надежность + Современный дизайн) - Зависимость от импорта

Основные плюсы:

Высокая степень локализации производства

Современные электронные системы безопасности

Умеренная стоимость владения

Новые технологии сборки

Гарантия от завода

Ключевые риски и вызовы

АвтоВАЗу предстоит преодолеть ряд вызовов, чтобы сделать эти модели успешными:

Конкуренция со стороны китайских брендов (Changan, Haval и др.)

со стороны китайских брендов (Changan, Haval и др.) Необходимость масштабной маркетинговой кампании для повышения узнаваемости

для повышения узнаваемости Скепсис аудитории по поводу «новизны» в бюджетном сегменте

по поводу «новизны» в бюджетном сегменте Вопросы доступности комплектующих и логистики

Ожидаемые сроки выхода на рынок

По предварительным данным, массовое производство Lada Iskra планируется начать в 2025 году, а Azimut появится чуть позже — к 2026 году. Прототипы обеих моделей уже проходят испытания и доработки.

Ориентировочный график:

Конец 2024 — презентация концептов

— презентация концептов 2025 год — серийное производство Lada Iskra

— серийное производство Lada Iskra 2026 год — старт продаж Lada Azimut

Стоит ли ждать?

Lada Iskra и Lada Azimut представляют собой важные шаги в эволюции АвтоВАЗа. Эти автомобили созданы с учётом реалий современного российского рынка и призваны укрепить позиции бренда в стратегически важных сегментах.

Iskra будет интересна тем, кто ищет надёжное и доступное решение, а Azimut — тем, кто готов к новым форматам в российском автопроме. Если АвтоВАЗу удастся удержать разумное соотношение цена/качество, обе модели имеют шанс стать бестселлерами.