Tvoe-avto.com

Jaguar Land Rover (JLR), объединяющий бренды Jaguar и Land Rover, объявил о назначении PB Балажи на пост главного исполнительного директора. Он сменит Эдриана Марделла, который завершает 35-летнюю карьеру в компании, включая последние три года на посту CEO.

PB Балажи в настоящее время занимает должность финансового директора Tata Motors — индийской материнской компании JLR. Свою новую должность он официально займет в ноябре.

Как заявили в JLR, Балажи давно связан с автопроизводителем и хорошо знаком с его стратегией и управленческой командой. По мнению представителей компании, этот шаг обеспечит дальнейшее продвижение инициативы Reimagine JLR — плана по развитию бренда и переходу к электромобилям.

Назначение Балажи усиливает позиции Tata в управлении JLR, на долю которой приходится около двух третей общего дохода группы. В JLR подчеркнули, что Балажи сыграл важную роль в трансформации Tata Motors, где он работает с 2017 года и имеет 32-летний опыт в автомобильной и потребительской сферах, включая финансы и логистику.

Новый CEO возглавит компанию в период значительных внешних вызовов. JLR сталкивается с повышенными пошлинами на экспорт автомобилей в США — крупнейший рынок компании. Например, Land Rover Defender, собираемый в Словакии, облагается 15-процентным тарифом, а остальные модели, производимые в Великобритании, — пошлинами от 10 до 25 процентов при превышении определённого объема экспорта.

Также продолжается критика перехода Jaguar к электрическому формату — бренд делает ставку на премиум-сегмент, стремясь конкурировать с Bentley, а не с BMW или Mercedes. Новый модельный ряд Jaguar пока не представлен, и компания приостановила выпуск текущих моделей до полной готовности обновлений.

При этом JLR завершила 10-й подряд квартал с прибылью и получила $2,5 млрд по итогам последнего финансового года. Отчёт за последний квартал будет опубликован 8 августа. В начале месяца компания также сообщила о сокращении 500 управленцев в рамках подготовки к ожидаемому снижению маржи и курсовым рискам.