Mercedes представил светящуюся решётку радиатора в новом дизайне GLC

Компания Mercedes раскрыла первые детали нового дизайна своих автомобилей, главной особенностью которого стала большая светящаяся решётка радиатора. Эта инновация позволит другим водителям заметить автомобиль в зеркале заднего вида, особенно на трассе.

Новый дизайн включает трёхсекционную решётку с подсветкой и светящийся логотип звезды Mercedes в центре. Он дебютирует на электрическом Mercedes GLC с технологией EQ, который будет представлен публике на Мюнхенском автосалоне в следующем месяце.

Производитель называет это переосмыслением одного из самых узнаваемых элементов автомобильного дизайна — традиционной хромированной решётки, которая присутствует в моделях марки с начала XX века.

В обновлённой версии спрятаны 140 светодиодов за решёткой с эффектом тонированного стекла. Они освещают 942 квадратных элемента на трёх панелях. Яркость звезды на решётке будет регулироваться в зависимости от требований законодательства разных рынков.

Генеральный директор Mercedes Ола Келлениус отметил, что передняя часть автомобиля является «визитной карточкой» бренда. Первоначально решётка создавалась с практической целью — охлаждать крупные двигатели, но со временем превратилась в ключевой дизайнерский элемент. По словам Келлениуса, в детстве каждый ребёнок узнавал машину Mercedes по её решётке.

Кроме того, Mercedes рассматривает возможность добавить функцию настройки подсветки решётки через мультимедийную систему автомобиля. Об этом рассказала представитель компании Ларисса Шульц, отметив, что это может появиться в будущем.

Пока что дизайн остальной части нового GLC остаётся в тайне, но шпионские фото показывают компактные фары, увеличенную колесную базу и слегка наклонённую крышу. Модель построена на новой платформе MB.EA, которая также ляжет в основу будущего электрического C-Class.

В салоне будет установлена обновлённая версия мультимедийной системы MBUX Hyperscreen, которая, по словам производителя, значительно улучшит интерьер автомобиля.

Новый электрический GLC не заменит существующую бензиновую модель, а будет представлен параллельно с ней. При этом он сменит первую массовую электрокар Mercedes EQC, выпущенную в 2019 году.

Платформа MB.EA обеспечит лучшую эффективность, поддержку более современных аккумуляторов и электромоторов. Предполагается использование 800-вольтовой архитектуры, что улучшит зарядку и динамику — аналогично Porsche Macan Electric.

Ожидается, что новый GLC предложит запас хода, значительно превышающий 255 миль, которые обеспечивал EQC. В начальной версии могут использоваться электромоторы с одним приводом, а более мощные — с двумя. Особое внимание уделено спортивной версии Mercedes-AMG GLC, которая получит усовершенствованный шасси, заниженную посадку и агрессивный дизайн с крупными тормозными дисками.

Кроме того, новый GLC представит новое поколение цифровых интерфейсов и интерьер, рассчитанный на пятерых пассажиров.