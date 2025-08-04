BMW представила iX3 с увеличенным запасом хода в ответ на конкуренцию с Tesla

Компания BMW приступила к масштабному обновлению модельного ряда, делая ставку на электрические автомобили с новым уровнем технологий. Центральным элементом стратегии станет кроссовер iX3 — первый представитель серии Neue Klasse, производство которого начнётся в Венгрии до конца года. В течение двух лет после начала поставок этой модели новая платформа будет интегрирована во все автомобили бренда.

Кроссовер iX3 получит запас хода до 800 км по европейскому циклу и возможность зарядки мощностью до 400 кВт, что позволит за 10 минут добавить дистанцию, сопоставимую с маршрутом от Нью-Йорка до Вашингтона. Для сравнения, у Tesla Model Y максимальный пробег составляет 622 км, а скорость зарядки достигает 250 кВт.

Новая архитектура объединяет до четырёх вычислительных модулей, обеспечивающих работу цифровых систем, от мультимедиа и климат-контроля до функций помощи водителю. Их вычислительная мощность в 20 раз превышает возможности предыдущих поколений. Разработка программного обеспечения ведётся на шести международных площадках BMW — от Китая до США.

Несмотря на рост конкуренции со стороны китайских производителей и падение продаж в Китае, компания сохраняет присутствие на рынке, предлагая локализованные функции, такие как интеграция WeChat и доступ к региональному магазину приложений. Новые разработки, включая голосовые технологии на базе больших языковых моделей, также впервые появятся именно в КНР.

Параллельно с технологическим обновлением BMW завершает перестройку завода в Мюнхене, где с 2027 года будет производиться только электрический транспорт. Это станет окончанием эпохи двигателей внутреннего сгорания на данном предприятии, начавшейся более 70 лет назад.

В условиях изменений в регулировании автопрома США и возможного влияния новых торговых пошлин, руководство BMW считает, что привлекательность самих продуктов важнее тарифной политики. Уходящий глава компании Оливер Ципсе заявил, что модели Neue Klasse продемонстрируют, что BMW способна создавать конкурентоспособные электромобили, адаптированные к будущим требованиям рынка.