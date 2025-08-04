Плагин‑гибриды и китайские бренды ускорили рост средних и больших SUV в Европе

В первой половине года сегмент среднеразмерных и крупных SUV у производителей массового рынка показал самый высокий темп роста. Этот подъём стал результатом быстрого спроса на автомобили с возможностью подзарядки от розетки, а также расширения предложения со стороны китайских брендов.

По данным JATO Dynamics, продажи плагин‑гибридов выросли значительнее, чем у других типов силовых установок, особенно в сегментах средних и крупных SUV. В то же время китайские производители — такие как BYD, Omoda, Jaecoo и Leapmotor — значительно увеличили доли рынка, предлагая привлекательные гибридные модели, которые не подпадали под жёсткие тарифы на полностью электрические авто.

Сегмент SUV в целом доминирует на европейском рынке: на него пришлось более половины регистраций, а плагин‑гибриды в премиальных и крупных SUV уже обогнали по темпам роста дизельные варианты. Именно внутри этого сегмента объёмный рост — наиболее значительный в рынок из категории массовых автопроизводителей.

Таким образом, сочетание стратегии производителей массового сегмента с предложениями китайских брендов и акцентом на гибридные технологии подтолкнуло сегмент средне‑ и крупноразмерных SUV к лидерству по динамике продаж — без вмешательства субъективных оценок, лишь факты продаж и рынка.