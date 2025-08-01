Генеральный директор JLR уходит на пенсию, новый руководитель столкнется с серьёзными вызовами

Компания JLR объявила 31 июля о том, что Адриан Марделл завершит карьеру после 35 лет работы в автопроме, включая последние три года в должности генерального директора. Его уход запланирован на 31 декабря.

Несмотря на то, что JLR продемонстрировала десятый подряд прибыльный квартал и заработала 2,5 миллиарда долларов за финансовый год, завершившийся в марте, перед новым руководством стоят серьёзные трудности.

В начале июля компания сообщила о сокращении 500 менеджеров в связи с ожидаемым снижением маржи и ослаблением доллара. США остаются крупнейшим рынком для JLR.

Модель с наибольшими продажами — внедорожник Land Rover Defender, производимый в Словакии — облагается импортной пошлиной в 15 % при ввозе в США, также это касается и менее популярных моделей Discovery. Остальные автомобили — Jaguar F-Pace и шесть моделей Land Rover — выпускаются в Великобритании и подлежат пошлине в размере 10 %, что значительно выше прежних 2,5 %. Если за год из Великобритании в США экспортируется более 100 тысяч машин, ставка повышается до 25 %.

В июле JLR отложила запуск электрифицированных версий Range Rover и Range Rover Sport.

Неясно, будет ли представлен в этом году Jaguar GT стоимостью 125 тысяч долларов — первая новая модель Jaguar с 2018 года, когда вышел электрокар I-Pace, и поступит ли она в продажу в следующем году, как планировалось.

Во время руководства Марделла JLR не удалось улучшить показатели надёжности, которые находятся на низких позициях в исследовании Vehicle Dependability Study от J.D. Power последние два года.

Рестайлинг Jaguar, представленный в конце прошлого года, вызвал много критики, включая радикальные изменения дизайна концепт-кара Type 00, использование андрогинных моделей и новый логотип.

Финансовые результаты за первый квартал 2026 финансового года будут опубликованы 8 августа. Ожидается, что отчёт отразит снижение объёмов продаж, частично вызванное 30-дневной приостановкой поставок в США весной, а также сокращением модельного ряда Jaguar.

В заявлении компании говорится, что «Адриан Марделл выразил желание уйти на пенсию после трёх лет в должности генерального директора и 35 лет в компании. Имя преемника будет объявлено в ближайшее время».

Пока не известно, будет ли следующим руководителем внутренний кандидат, представитель из другой компании или даже другой отрасли. Среди возможных претендентов называют Роудона Гловера, управляющего директора Jaguar, который принимал активное участие в запуске Type 00 и справлялся с критикой в СМИ и соцсетях.

Уход Марделла стал очередной сменой главы крупного автопроизводителя после недавних перестановок в Renault, Stellantis и Volvo. Автомобильная индустрия сталкивается с падением спроса в Китае, слабым интересом к электромобилям в Европе и торговыми ограничениями со стороны США.

JLR, принадлежащая индийской Tata Motors, входит в число компаний, которые воздерживаются от прогнозов прибыли на фоне неопределённости с тарифами. На территории США у JLR нет производственных предприятий.

Ранее в сети был опубликован видеоанонс перехода Jaguar на выпуск исключительно электромобилей, который вызвал неоднозначную реакцию. Пока компания не выпускает новые модели до подготовки обновлённого модельного ряда.

За время работы Марделла JLR активно развивала стратегию полного электрифицирования всех моделей к концу десятилетия, а также увеличила вложения в системы безопасности своих внедорожников, которые в Великобритании становились объектами краж.