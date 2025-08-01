Покупатели выбирают дешевый автомобиль чаще, чем безопасный

Если спросить любого автопокупателя о значении безопасности, большинство назовёт её важной или даже крайне важной. Однако при расстановке приоритетов безопасность обычно отступает на второй план по сравнению с факторами, которые влияют на ежедневное удовольствие от машины или на бюджет покупателя.

В опросе более 400 человек просили выбрать три главных критерия при покупке нового автомобиля из десяти предложенных. Надёжность оказалась лидером — её выбрали 54% респондентов, тогда как безопасность заняла предпоследнее место с 20% голосов.

Снижение важности безопасности среди покупателей может показаться неожиданным, учитывая риски эксплуатации небезопасного автомобиля, но для автомобильной индустрии это не новость. Вопросы безопасности традиционно уступают по привлекательности более практичным или эмоционально значимым характеристикам машины. Исключением можно назвать Volvo, построившую часть своего бренда на инновациях в области безопасности.

Если обратить внимание на рекламу автомобилей, становится очевидно, что акцент чаще делается на дизайн, производительность, комфорт и соотношение цены и качества, нежели на системы безопасности. Даже шведская компания не акцентирует внимание на защитных технологиях в рекламных материалах.

Безопасность — это не самая привлекательная характеристика. Её покупатели ценят, но рассчитывают, что не придётся проверять на деле, подобно страховке. Зачастую покупатели не готовы платить значительно больше за машины с улучшенными системами безопасности, поскольку считают, что по сути все автомобили похожи.

Тем не менее, за последние десятилетия безопасность автомобилей заметно выросла. Современные модели становятся всё более защищёнными, несмотря на невысокий интерес со стороны потребителей. Строгие нормативы по безопасности способствовали увеличению стоимости автомобилей, но одновременно позволили покупателям меньше беспокоиться о выборе безопасного автомобиля.

В случае с подержанными автомобилями безопасность приобретает большее значение, так как старые модели чаще уступают по уровню защиты из-за менее строгих стандартов в момент их производства. Европейская организация Euro NCAP постоянно ужесточает критерии краш-тестов, требуя от производителей высокого уровня безопасности для получения максимальных оценок.

В этом проявляется успешное сотрудничество законодателей и автопроизводителей: вопрос безопасности, будучи, возможно, самой важной характеристикой автомобиля, стал тем, о чем покупателю можно волноваться меньше.