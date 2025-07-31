Стартапу важно не только привлечь внимание, но и сделать это быстро. Особенно когда речь идёт о фандрайзинге. Поэтому роуд-шоу инвесторов — это больше, чем логистика. Это маркетинг, тайминг и ответственность в одном флаконе. И ключевой вопрос: как провести 10+ встреч с потенциальными инвесторами за два дня и не потерять фокус?

В этой статье — чёткий алгоритм: от маршрута до транспорта, от onboard-сервиса до финального отчёта. Всё проверено в полевых условиях.

Шаг 1: маршрут и расписание — чек-лист ошибок и решений

Первое, что определяет успех, — не автомобиль и не костюм. Это тайминг. Если встречи проведены в хаосе, вы не получите ни инвестиций, ни уважения. Вот базовый маршрутный чек-лист:

Зафиксируйте адреса всех точек — офисы, отели, рестораны

Рассчитайте не только дорогу, но и буфер времени между встречами

Проверьте, есть ли на маршруте парковки — лучше использовать подачу/высадку

Обновляйте маршрут в реальном времени — через координатора или CRM

Подключите онлайн-доступ для всех участников шоу

Секрет успешного роуд-шоу — это не плотность, а управляемость. Точность встреч — ключевой фактор.

Шаг 2: автопарк и экипажи — не про люкс, а про надёжность

Второй критичный блок — транспорт. И здесь ошибки чаще всего возникают у тех, кто решает: «возьмём такси, не будем усложнять». Это сразу создаёт риски: не приехал, перепутал адрес, не говорит по-английски, нет тишины для обсуждений.

Оптимальное решение — прокат авто с водителем по бизнес-модели: точка-точка, единый экипаж, подготовленный маршрут.

Профессиональные водители DreamCars:

работают с NDA и корпоративными протоколами

подстраиваются под график, а не наоборот

знают английский и понимают особенности делового этикета

Выигрыш — не в марке авто, а в том, что не придётся тратить время и нервы на передвижения. А это — десятки минут в плюс на каждом этапе.

Шаг 3: onboard-сервис как мобильный офис

Переезды между встречами — не пауза. Это фаза подготовки. Поэтому в салоне автомобиля должны быть:

— быстрый Wi-Fi

— зарядки и розетки для устройств

— минимальный набор: вода, салфетки, антибактериальный гель

— кондиционирование и тишина для звонков

— возможность поговорить или, наоборот, отдохнуть молча

Всё это превращает поездку в мобильный офис. Команда может проводить короткие синки, обновлять слайды презентации, отвечать инвесторам в чате. Именно это делает премиальный прокат авто не роскошью, а бизнес-инструментом.

«Опоздание в 10 минут может стоить миллиона»

Кейс DreamCars × IT-стартап: 12 встреч, 0 опозданий

Весной 2024 года минский IT-стартап готовился к раунду Pre-A. За 48 часов нужно было провести 12 встреч с фондами, бизнес-ангелами и акселераторами. Команда решила не рисковать и обратилась в DreamCars.

Решение включало:

автомобиль S-класса с личным водителем

англоязычную поддержку и составление маршрута по CRM

возможность смены маршрута в реальном времени

встроенный трекер + связь с координатором

Результаты:

0 опозданий

+12 завершённых встреч

+2 новых инвестора, один из которых подписал Terms Sheet на $400K

Комментарий фаундера: «Мы просто не отвлекались. Всё работало — как надо».

Именно это ключевое преимущество: снять с команды организационную нагрузку и оставить только одно — думать о бизнесе.

Итак, если вы планируете роуд-шоу инвесторов, начните не с листа контактов. Начните с маршрута и сервиса. Потому что логистика — это та часть сделки, которую никто не озвучивает, но все ощущают.