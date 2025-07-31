Стартапу важно не только привлечь внимание, но и сделать это быстро. Особенно когда речь идёт о фандрайзинге. Поэтому роуд-шоу инвесторов — это больше, чем логистика. Это маркетинг, тайминг и ответственность в одном флаконе. И ключевой вопрос: как провести 10+ встреч с потенциальными инвесторами за два дня и не потерять фокус?
В этой статье — чёткий алгоритм: от маршрута до транспорта, от onboard-сервиса до финального отчёта. Всё проверено в полевых условиях.
Шаг 1: маршрут и расписание — чек-лист ошибок и решений
Первое, что определяет успех, — не автомобиль и не костюм. Это тайминг. Если встречи проведены в хаосе, вы не получите ни инвестиций, ни уважения. Вот базовый маршрутный чек-лист:
- Зафиксируйте адреса всех точек — офисы, отели, рестораны
- Рассчитайте не только дорогу, но и буфер времени между встречами
- Проверьте, есть ли на маршруте парковки — лучше использовать подачу/высадку
- Обновляйте маршрут в реальном времени — через координатора или CRM
- Подключите онлайн-доступ для всех участников шоу
Секрет успешного роуд-шоу — это не плотность, а управляемость. Точность встреч — ключевой фактор.
Шаг 2: автопарк и экипажи — не про люкс, а про надёжность
Второй критичный блок — транспорт. И здесь ошибки чаще всего возникают у тех, кто решает: «возьмём такси, не будем усложнять». Это сразу создаёт риски: не приехал, перепутал адрес, не говорит по-английски, нет тишины для обсуждений.
Оптимальное решение — прокат авто с водителем по бизнес-модели: точка-точка, единый экипаж, подготовленный маршрут.
Профессиональные водители DreamCars:
- работают с NDA и корпоративными протоколами
- подстраиваются под график, а не наоборот
- знают английский и понимают особенности делового этикета
Выигрыш — не в марке авто, а в том, что не придётся тратить время и нервы на передвижения. А это — десятки минут в плюс на каждом этапе.
Шаг 3: onboard-сервис как мобильный офис
Переезды между встречами — не пауза. Это фаза подготовки. Поэтому в салоне автомобиля должны быть:
- — быстрый Wi-Fi
- — зарядки и розетки для устройств
- — минимальный набор: вода, салфетки, антибактериальный гель
- — кондиционирование и тишина для звонков
- — возможность поговорить или, наоборот, отдохнуть молча
Всё это превращает поездку в мобильный офис. Команда может проводить короткие синки, обновлять слайды презентации, отвечать инвесторам в чате. Именно это делает премиальный прокат авто не роскошью, а бизнес-инструментом.
«Опоздание в 10 минут может стоить миллиона»
Кейс DreamCars × IT-стартап: 12 встреч, 0 опозданий
Весной 2024 года минский IT-стартап готовился к раунду Pre-A. За 48 часов нужно было провести 12 встреч с фондами, бизнес-ангелами и акселераторами. Команда решила не рисковать и обратилась в DreamCars.
Решение включало:
- автомобиль S-класса с личным водителем
- англоязычную поддержку и составление маршрута по CRM
- возможность смены маршрута в реальном времени
- встроенный трекер + связь с координатором
Результаты:
- 0 опозданий
- +12 завершённых встреч
- +2 новых инвестора, один из которых подписал Terms Sheet на $400K
Комментарий фаундера: «Мы просто не отвлекались. Всё работало — как надо».
Именно это ключевое преимущество: снять с команды организационную нагрузку и оставить только одно — думать о бизнесе.
Итак, если вы планируете роуд-шоу инвесторов, начните не с листа контактов. Начните с маршрута и сервиса. Потому что логистика — это та часть сделки, которую никто не озвучивает, но все ощущают.