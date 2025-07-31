Renault назначила Франсуа Прово новым генеральным директором компании

Renault Group объявила о назначении Франсуа Прово на пост генерального директора, сменив ушедшего в июле Лука де Мео, который возглавил компанию Kering, владельца бренда Gucci.

Прово, которому 57 лет, занимал должность директора по закупкам, партнерствам и связям с общественностью с октября 2023 года. Он вступит в новую должность 31 июля и будет работать на этой позиции четыре года, сообщила компания 30 июля.

Renault зафиксировала чистый убыток в размере 11,2 млрд евро за первое полугодие, что подчеркивает сложную ситуацию, с которой предстоит столкнуться новому руководителю. Это произошло на фоне снижения спроса в Европе, усиления конкуренции со стороны китайских брендов и сокращения прибыльного сегмента коммерческих фургонов.

За несколько недель до назначения Прово компания объявила предупреждение о снижении прибыли, сигнализируя о возможных трудностях для одного из небольших европейских автопроизводителей.

В официальном заявлении Прово отметил, что Renault обладает прочными основами, включая квалифицированные команды, разнообразный ассортимент продукции, узнаваемые бренды и инновационную организационную модель, которые помогут ускорить трансформацию компании в условиях повышенных требований рынка.

Прово считался одним из главных внутренних претендентов на замену де Мео. Среди других кандидатов назывались генеральный директор бренда Dacia Денис Ле Вот, Максим Пика, недавно занимавший должность директора по закупкам в европейском конкурирующем концерне Stellantis, а также руководитель бренда Renault Фабрис Камболив.

Результаты Renault за первое полугодие будут опубликованы 31 июля.

Председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар отметил, что благодаря опыту и знанию компании Прово сможет завершить реализацию текущего стратегического плана и подготовить следующий, обеспечив его успешное выполнение.

Ожидается, что осенью Прово представит новый среднесрочный стратегический план компании под названием Futurama. Под руководством де Мео бренд Renault завершает масштабное обновление модельного ряда, включая запуск ретро-стилизованных электромобилей Renault 5 и Renault 4.

Де Мео также сосредоточил внимание на более прибыльных компактных и среднеразмерных моделях, представив Austral и Rafale, а также вернув на рынок минивэн Espace в формате среднеразмерного SUV и Scenic в виде компактного электрокроссовера.

Бренд Dacia, ориентированный на соотношение цены и качества, обновил все модели на платформе CMF и поднял уровень позиционирования, но при этом столкнется с задачей электрификации модельного ряда при сохранении низкой стоимости.

Франсуа Прово работает в Renault уже более 23 лет, большую часть времени оставаясь в тени, но обладая значительным международным опытом и карьерным ростом. Он курировал создание совместных предприятий с китайской Geely и партнерство с Saudi Aramco в проекте Horse Powertrain по разработке двигателей внутреннего сгорания.

Geely также приобрела 35-процентную долю в заводе Renault в Бусане (Южная Корея), а компании развивают сотрудничество в Бразилии по производству и продаже электромобилей с низким уровнем выбросов.

Renault охарактеризовала Прово как стратегического и опытного руководителя, который сыграл важную роль в формировании партнерств с Nissan, Geely и Aramco. В СМИ сообщается, что он пользовался доверием де Мео и имел тесные связи с французским правительством, владеющим 15% акций Renault, а также с инвестиционным сообществом.

Прово окончил престижные парижские учебные заведения — Ecole Polytechnique и Ecole des Mines. Карьеру начинал в Министерстве финансов Франции, затем был советником министра обороны.

В Renault он пришел в 2002 году, занимал руководящие позиции в продажах и маркетинге, затем возглавлял Renault-Nissan в Португалии. Позже занимал руководящие посты в России и Южной Корее, где возглавлял Renault Samsung Motors. В 2016 году стал старшим вице-президентом по операциям в Китае, а с 2019 года возглавлял этот регион. В 2020 году вошёл в группу управления Renault и отвечал за международное развитие и партнерства. В 2022 году взял на себя функции руководителя отдела по связям с общественностью.