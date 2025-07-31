Mercedes представит новое поколение GLC с электроприводом на автосалоне в Мюнхене

На автосалоне IAA в Мюнхене компания Mercedes-Benz представит новое поколение своего популярного кроссовера среднего размера GLC в полностью электрической версии, что символизирует обновление внешнего облика бренда. Ранее появились фотографии автомобиля в камуфляже во время зимних тестов. В компании отметили, что дизайн станет эволюционным, при этом передняя часть модели будет отличаться от предыдущих версий.

В пресс-релизе от 29 июля Mercedes подчеркнула, что новый электрический GLC станет первой моделью из серии, которая будет демонстрировать обновленный фирменный стиль марки. По данным исследовательской компании Dataforce, GLC занимает лидирующие позиции в сегменте премиальных кроссоверов среднего размера в Европе, с продажами в 52 698 автомобилей за первые шесть месяцев года. При этом он опережает Volvo XC60 (43 963), BMW X3 (31 262) и Audi Q4 E-tron (21 556). Бензиновая версия Q4 E-tron — модель Q5 — продалась тиражом 15 472 экземпляра.

Ранее Mercedes снял с производства электрическую версию GLC — EQC — после прекращения выпуска на заводе в Бремене в середине 2023 года. В то же время немецкие конкуренты продолжают предлагать электрические премиальные кроссоверы среднего размера, такие как BMW iX3 и Audi Q4 E-tron, а также немного более крупный Audi Q6 E-tron. В первой половине года iX3 разошелся тиражом всего 4 197 единиц, но BMW планирует представить новую модель на базе платформы Neue Klasse на том же мюнхенском автосалоне.

Электрический GLC, получивший название EQ, будет оснащен 800-вольтовой системой электропитания, аналогичной технологиям конкурентов, включая Porsche Macan. Этот кроссовер и будущий полностью электрический седан C-Class станут первыми моделями на базе новой платформы MB.EA, специально разработанной для электромобилей Mercedes.

Точные показатели запаса хода пока не раскрываются, однако новый компактный электромобиль CLA может преодолевать более 700 километров на одном заряде. Электрический GLC предложат с несколькими вариантами батарей, включая ячейки с анодами, содержащими смесь кремния и графита для увеличения энергоемкости, что обеспечит более длительный пробег и меньший вес аккумулятора.

Кроме того, в линейке сохранится бензиновая версия GLC с полным и задним приводом, однако детали силового агрегата пока не разглашаются.

Помимо GLC, на автосалоне Mercedes продемонстрирует прототип электрического люксового фургона VLE, а также концепт AMG GT XX, который представляет собой предварительный вариант первой серийной модели на базе высокопроизводительной электрической архитектуры AMG.EA.