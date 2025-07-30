Nissan и Mitsubishi приостанавливают производство в Японии из-за угрозы цунами

После мощного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля у побережья Камчатки, Япония объявила предупреждение о цунами. В ответ на это Nissan и Mitsubishi приостановили часть своих операций на японских заводах.

Заводы Nissan в Японии, включая те, что расположены в Иваке и Хиросиме, приостановили производство с 13 марта 2011 года из-за разрушений и перебоев в поставках. Mitsubishi также приостановила работу своих заводов в тот же период, сосредоточив внимание на проверке безопасности у поставщиков.

В результате этих приостановок автомобильная промышленность Японии понесла значительные потери, включая сокращение производства на 400 000 автомобилей и ущерб в размере от 195 до 305 миллиардов долларов США. Возобновление производства на полную мощность потребовало времени и усилий.

Ситуация с предупреждением о цунами в Японии в 2025 году напоминает о важности готовности к природным бедствиям и их влиянии на промышленность.