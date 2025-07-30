Deepal S05 с запасом хода 620 км выйдет на рынок 1 августа

Компания Deepal объявила о запуске новой версии электромобиля S05 с запасом хода по CLTC в 620 км, который поступит в продажу 1 августа. Это на 110 км больше по сравнению с предыдущей моделью, при этом внешний вид и интерьер останутся без изменений.

Автомобиль оснащён аккумулятором CATL 3C и сохраняет прежние возможности быстрой зарядки: от 30% до 80% батарея заряжается всего за 15 минут. Модель комплектуется одним задним электродвигателем мощностью 175 кВт (235 л.с.) с максимальным крутящим моментом 320 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 секунды, максимальная скорость — 180 км/ч.

Deepal S05 — компактный кроссовер на пять пассажиров с габаритами 4620×1900×1600 мм и колесной базой 2880 мм. В салоне установлен 15,4-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K и поддержкой Huawei HiCar. Управление и мультимедийные функции обеспечиваются процессором Qualcomm Snapdragon 8155, а система помощи водителю — Deepal AD PRO.

Дизайн модели выполнен в стиле «Interstellar Wing» с закрытой передней решёткой, двойными рельефными боковыми линиями, скрытыми дверными ручками и аэродинамичными колёсами. На задней части автомобиля расположены сквозные фонари. Покупателям предложено пять вариантов окраски кузова и три цветовых решения интерьера.

Внутри салона предусмотрены 64-цветная подсветка, большой 13-литровый двухслойный охлаждаемый подлокотник, 35 отделений для хранения, аудиосистема из 14 динамиков, а также водительское сиденье с 8-позиционной регулировкой и поддержкой поясницы, комфортные пассажирские места и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Deepal S05 производится компанией Changan Automobile. 29 июля в Чунцине была официально зарегистрирована компания China Changan Automobile Group Co., Ltd. с уставным капиталом 20 млрд юаней (около 2,75 млрд долларов) и 117 дочерними предприятиями.

По данным за июнь 2025 года, продажи Changan выросли на 4,48% и составили 235 098 автомобилей, а за первое полугодие — 1 355 256 машин с ростом в 1,59%. Особый прирост показали электромобили — 451 714 единиц, что на 49,05% больше по сравнению с прошлым годом.

Согласно China EV Datatracker, за первые шесть месяцев 2025 года Deepal S05 было реализовано 41 367 экземпляров.