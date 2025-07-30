Журналисты исследовали масла «Газпромнефть – смазочные материалы»

Белые масла наивысшей степени очистки «Газпромнефть – смазочные материалы» стали героями исследовательского спецпроекта РБК. Компания выпустила новый продукт весной 2025 года. До этого львиную долю белых масел в России привозили из-за рубежа.

Журналисты познакомились с технологией создания, сферами применения и спросили у экспертов, какое значение запуск масштабного производства имеет для потребителей.

«Запуск масштабного производства белых масел в России – это еще один важный и уверенный шаг в сторону создания отечественной продукции мирового уровня. Ведь данные смазочные материалы применяются в сферах, без которых невозможно представить жизнь человека – пищевая, фармацевтическая, медицинская, косметическая. Это история не только про экономику, но и про уверенность в качестве продукции», – считает генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Александр Иванов.

Белые масла безопасны для человека, химически и биологически нейтральны, не имеют вкуса, цвета и запаха. Поэтому они широко применяются в промышленности.

Смазывание форм и конвейеров на производстве хлебобулочных и кондитерский изделий, обработка овощей, фруктов, сыров, замороженного мяса, полуфабрикатов и курных яиц, добавление в составы мазей, кремов, масок, губных помад, кормов для питомцев, зубных паст – это лишь часть того, где используют сверхчистые масла.

«Химическая и биологическая нейтральность полученного продукта позволяет нам быть полностью уверенными в его качестве, чистоте и экологичности», – отмечает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Несмотря на такую высокую значимость для целого ряда отраслей долгое время рынок России долгое время занимала зарубежная продукция. Так как для их производства в промышленных масштабах необходимы уникальные технологические возможности. «Газпромнефть-СМ» освоила собственную технологию производства благодаря запуску комплекса гидпроизодепарафинизации (ГИДП), который способен проводить глубочайшую очистку сырья.