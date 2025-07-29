Турецкий электромобиль Togg дебютирует на выставке IAA в Мюнхене

Турецкий стартап по производству электромобилей Togg представит свои модели на выставке IAA Mobility в Мюнхене, которая пройдет с 9 по 14 сентября 2025 года. Компания планирует продемонстрировать два своих автомобиля, включая модель T10X, на стенде в выставочном центре Messe München.

Ранее Togg объявила о своем намерении выйти на рынок Германии в 2025 году, что на год позже первоначальных планов. Компания начала продажи своей первой модели T10X в Турции в марте 2023 года. Сейчас Togg готовится представить вторую модель — седан T10F, который поступит в продажу в Турции летом 2025 года.

На выставке IAA Mobility 2025 ожидается участие ведущих мировых производителей автомобилей, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, а также китайских брендов, таких как XPeng и Leapmotor. Выставка будет проходить как для профессионалов, так и для широкой аудитории, предлагая широкий спектр инноваций в области мобильности.

Togg, основанная в 2018 году, стремится стать значимым игроком на европейском рынке электромобилей, с целью продажи одного миллиона автомобилей в Европе к 2030 году. Компания уже начала экспорт своих автомобилей в страны Южного Кавказа и Центральной Азии.

Для получения дополнительной информации и регистрации на выставку можно посетить официальный сайт IAA Mobility 2025: https://www.iaa-mobility.com/en