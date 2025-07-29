Stellantis прогнозирует убытки от тарифов США в €1,2 млрд во второй половине года

Компания Stellantis ожидает потери в размере около €1,2 млрд из-за новых тарифов США во второй половине 2025 года, несмотря на достигнутое соглашение между администрацией Трампа и Евросоюзом о снижении пошлин до 15 процентов на автомобили и другую продукцию.

В первой половине года тарифы оказали ограниченное влияние, увеличив расходы на €300 млн. Однако основное финансовое давление ожидается во второй половине, отмечает Stellantis, публикуя отчет о финансовых результатах за первое полугодие с убытком в €2,3 млрд.

Главная нагрузка приходится на 25-процентные тарифы на автомобили, произведённые в Канаде и Мексике и экспортируемые в США. Кроме того, под пошлины попадают некоторые европейские модели брендов Jeep, Alfa Romeo, Maserati, а также коммерческие фургоны.

В прошлом году более 40% из 1,2 млн проданных Stellantis автомобилей в США были импортными, преимущественно из Мексики и Канады.

После назначения Антонио Филосы новым генеральным директором компания восстановила финансовый прогноз, отозванный в апреле из-за неопределённости, связанной с тарифами.

Stellantis прогнозирует показатель скорректированной операционной прибыли в низком однозначном проценте во второй половине года. Также ожидается улучшение свободного денежного потока по сравнению с первыми шестью месяцами, когда он составил отрицательную величину в €3 млрд.

Филоса заявил, что команда руководства, оценивая вызовы, продолжит принимать необходимые решения для восстановления прибыльного роста и улучшения показателей. В задачи руководителя входит обновление модельного ряда, возвращение доли рынка и укрепление доверия инвесторов.

В первой половине года выручка снизилась из-за сокращения поставок в Европе, Северной Америке и регионе Ближнего Востока и Африки, несмотря на рост в Южной Америке, обусловленный спросом в Аргентине.

В Северной Америке поставки упали на 23% до 647 тысяч автомобилей, что связано с сокращением производства импортных моделей, на которые повлияли тарифы, уменьшением продаж автопаркам и снятием с производства некоторых моделей. Выручка региона сократилась на 26%, составив €28,2 млрд, при этом операционный убыток достиг €951 млн, по сравнению с прибылью €4,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

В Европе, крупнейшем по объему регионе для Stellantis, поставки уменьшились на 7% до 1,3 млн автомобилей, в основном из-за медленного запуска новых моделей на базе платформы Smart Car. Однако рост объема продаж таких моделей, как Fiat 600, Peugeot 3008 и 5008, а также Jeep Avenger частично компенсировал снижение. Выручка региона снизилась на 2%, а операционный результат составил €9 млн, что почти равно нулю по сравнению с €2,1 млрд годом ранее.

Южная Америка стала наиболее прибыльным регионом с ростом операционной прибыли на 3% до €1,2 млрд и увеличением выручки на 5% до €7,8 млрд. Поставки в регионе выросли на 20% — до 471 тысячи автомобилей, преимущественно благодаря Аргентине.

Регион Ближнего Востока и Африки также показал прибыльность: продажи выросли на 13% до 133 тысяч автомобилей, выручка достигла €4,9 млрд, а операционная прибыль — €800 млн (15,5%).