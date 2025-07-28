Mitsubishi завершает работу в Китае, прекратив сотрудничество по производству двигателей

Компания Mitsubishi Motors официально завершила своё присутствие в автомобильной отрасли Китая, объявив о выходе из совместного предприятия с Shenyang Aerospace Mit. Engine Mfg. Ltd. (Shenyang Aerospace Mitsubishi). Ранее, в 2023 году, автопроизводитель остановил выпуск автомобилей на территории страны. Решение стало частью пересмотра региональной стратегии на фоне активного перехода китайского рынка к технологиям нового поколения.

Предприятие Shenyang Aerospace Mitsubishi, созданное в августе 1997 года, играло важную роль в деятельности Mitsubishi в Китае. Оно обеспечивало поставки двигателей как для автомобилей бренда, так и для китайских производителей. Совместное производство началось в 1998 году. С 2 июля 2025 года компания официально сменила название на Shenyang Guoqing Power Technology Co., Ltd., после выхода Mitsubishi Motors и Mitsubishi Corporation из состава акционеров.

Своё решение японская сторона объяснила быстрыми изменениями в автомобильной промышленности Китая.

Присутствие Mitsubishi в Китае началось в 1973 году с поставок среднетоннажных грузовиков. К 2000-м годам доля производимых по лицензии двигателей достигала 30% от всего выпуска автомобилей с ДВС в стране. Однако рост сегмента электромобилей и снижение спроса на традиционные моторы повлияли на рыночные позиции компании.

В 2012 году было создано СП GAC Mitsubishi с участием Guangzhou Automobile Group (50%), Mitsubishi Motors (30%) и Mitsubishi Corporation (20%). На пике в 2018 году было реализовано 144 000 машин, из которых 105 600 — кроссоверы Outlander. Однако уже в 2022 году продажи сократились до 33 600 автомобилей.

По состоянию на конец марта 2023 года, совокупные обязательства GAC Mitsubishi превышали активы, что привело к отрицательному чистому капиталу в размере -1,414 млрд юаней. В октябре того же года Mitsubishi объявила о завершении производства и реструктуризации своей деятельности в Китае. GAC выкупила долю партнёров и начала переоборудование завода под выпуск электромобилей собственного бренда Aion.

Уход Mitsubishi отражает трудности, с которыми сталкиваются иностранные производители в условиях доминирования локальных игроков и развития электротранспорта. Компании BYD и локализованное производство Tesla заняли значительную долю рынка, в то время как другие совместные предприятия, например GAC-FCA, были расформированы.

Как отметил аналитик Чэнь Ливэй в комментарии Jiemian News, Китай стал полем конкуренции за инновации в сфере электромобилей, и традиционным брендам становится всё сложнее выдерживать это соперничество.