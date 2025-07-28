BMW и Mercedes получат выгоду от торгового соглашения ЕС и США

Согласно данным Bloomberg Intelligence, BMW, Mercedes-Benz и другие автопроизводители из Европы смогут увеличить свою прибыль на 4 миллиарда евро благодаря договорённости между Европейским союзом и США. Стороны пришли к соглашению 27 июля: теперь на большую часть европейского экспорта в США, включая автомобили, будет действовать тариф в 15 процентов.

Несмотря на это, BMW и Mercedes сохранили льготы — пошлины не будут взиматься с около 185 000 автомобилей, ежегодно поставляемых с их заводов в США, отметил аналитик BI Майкл Дин.

Это создаёт определённую стабильность на важном для европейских брендов рынке, включая Mercedes, BMW, Porsche и Volvo. С момента введения тарифов при администрации Дональда Трампа автоконцерны предупреждали об увеличении издержек и сбоях в логистике, что привело к пересмотру ряда финансовых прогнозов.

Президент Ассоциации автопрома Германии VDA Хильдегард Мюллер заявила, что соглашение помогает избежать дальнейшего усиления торговых разногласий. Вместе с тем она подчеркнула, что установленная ставка в 15% приведёт к миллиардным издержкам для немецкой автоиндустрии. По её словам, важную роль сыграет то, как именно будет реализовано соглашение и насколько оно будет устойчивым.

На фоне новых условий Audi всё ещё анализирует возможные последствия. У компании нет производственных мощностей в США, что делает её более уязвимой. В мае появились сообщения, что Audi рассматривает возможность выпуска машин на американских предприятиях группы Volkswagen, и окончательное решение по расширению в США ожидается в этом году.

Аналитики отмечают, что при сохранении пошлины на постоянной основе Audi окажется в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами, уже имеющими заводы в США.

Германская ассоциация автодилеров ZDK считает, что повышение тарифа автоматически увеличивает стоимость автомобилей немецкого производства для американских покупателей. По словам президента ZDK Томаса Пекруна, это может отразиться на производственных стратегиях и ассортименте моделей, а также привести к снижению доступности и росту цен как на рынке США, так и в самой Германии.