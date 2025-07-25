Huawei начала предзаказы на электроседан Aito M8 от 52 000 долларов с новым приводом

Huawei Aito объявила о старте предзаказов на полностью электрическую версию крупного кроссовера M8, цены на который начинаются с 378 000 юаней (около 52 000 долларов). Официальный релиз модели запланирован на август, при этом покупателям предлагаются бонусы — депозит в 5 000 юаней (700 долларов), который зачтётся как скидка в 10 000 юаней (около 1 400 долларов) при окончательной покупке, а также бесплатное обновление экстерьера до цвета Night Violet стоимостью 8 000 юаней (примерно 1 120 долларов).

Помимо электрической версии, в линейке присутствует и вариант с удлинённым запасом хода (EREV). Модель EV сохранила фирменный дизайн «Kunpeng», но отличается обновлённой передней решёткой и бампером, которые отличаются от EREV-версии. Двойные фары с интегрированными воздуховодами соединены хромированной полосой и оснащены дополнительными индикаторами поворота. На крыше установлен 192-линейный LiDAR-сенсор, а также предусмотрен передний багажник.

Сбоку новинка получила новые 21-дюймовые чёрные колёса с шинами Pirelli, при этом доступны и другие варианты с многоспицевыми дисками. Габариты кузова совпадают с EREV-версией — 5190 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1795 мм в высоту, база — 3105 мм. Клиенты могут выбрать исполнение с пятью или шестью посадочными местами.

Задняя часть кузова повторяет дизайн EREV и оборудована системой интеллектуальных задних фонарей ISD. Две хромированные полосы проходят по кузову, соединяя верхнюю и нижнюю части, а также добавлены дополнительные индикаторы. Модель получила новый цвет кузова Night Violet и интерьер в оттенке Truffle Brown.

Aito M8 EV станет одной из первых моделей с интеллектуальной системой вождения Huawei Qiankun ADS 4, которая обеспечивает помощь при вождении и парковке.

Ключевой особенностью является новая высоковольтная 7-в-1 электрическая трансмиссия Huawei с двойным резервным питанием. Она доступна в вариантах с одним мотором и задним приводом, а также с двумя моторами и полным приводом. Одномоторная версия развивает мощность до 227 кВт (304 л.с.), в то время как у двухмоторной передний двигатель выдаёт 160 кВт (215 л.с.), а задний — 227 кВт (304 л.с.). Все версии оснащены аккумулятором CATL ёмкостью 100 кВт·ч с запасом хода по циклу CLTC до 705 км, поддерживаемым платформой Whale 800V.

Ричард Ю, исполнительный директор Huawei и глава подразделения Terminal BG, в соцсети Weibo сообщил, что Aito M8 EV станет первым автомобилем с разработанной компанией 7-в-1 трансмиссией DriveONE, которая обеспечивает резервирование питания по двум каналам. По словам Ю, система экономит 30% пространства в салоне и багажнике, достигает эффективности 92,2% по CLTC и обеспечивает высокий уровень безопасности при помощи резервного питания для систем ассистирования водителю.

Менеджер проекта M8 под ником «@WanquFengge» уточнил, что двойная система питания позволяет при возникновении неисправности сохранить возможность автономного управления до полной остановки автомобиля. Все ключевые компоненты безопасности имеют изоляцию с задержкой на миллисекунды, что гарантирует надежность работы интеллектуального вождения.

Кроме того, в конструкции применены ультратонкие кремниевые листы толщиной 0,2 мм, модули из карбида кремния и технологии склеивания магнитных материалов, что улучшает показатели запаса хода и снижает уровень шума. Оптимизация параметров моторов проводится с помощью многоэтапных алгоритмов искусственного интеллекта.