Volkswagen ухудшил прогноз из-за роста тарифов США и снижения маржи Audi и Porsche

Volkswagen Group снизила финансовые ожидания на текущий год из-за увеличения расходов, связанных с тарифами США, которые негативно повлияли на доходность брендов Audi и Porsche.

Теперь компания прогнозирует операционную рентабельность продаж на уровне около 4%, тогда как ранее ожидался показатель не менее 5,5%. За первую половину года тарифы США добавили к расходам группы 1,3 млрд евро (1,53 млрд долларов). Помимо этого, на изменение прогноза повлияли внутренние затраты на реструктуризацию и рост продаж электромобилей с более низкой маржой.

Крупнейший автопроизводитель Европы испытывает давление на необходимость сокращения издержек и улучшения продукции на фоне сложной ситуации на трёх ключевых рынках.

Тарифы американского правительства сказываются на продажах и прибыли импортозависимых Audi и Porsche, в то время как в Европе на доходы влияют слабый спрос и высокие производственные расходы. Кроме того, Volkswagen теряет долю рынка в Китае, где потребители всё чаще выбирают местные бренды.

Группа теперь ожидает, что годовой доход останется на прежнем уровне, в отличие от предыдущего прогноза роста на 5%. Также снижены ожидания по свободному денежному потоку. Нижняя граница прогноза предполагает сохранение американских тарифов на уровне 27,5% во второй половине года, а верхняя – их снижение до 10%.

Volkswagen сталкивается с трудностями вместе с другими крупными игроками рынка, среди которых некоторые переживают изменения в руководстве. Так, Stellantis недавно назначил нового генерального директора, а Renault Group ищет постоянного главу компании.

Для улучшения продуктовой линейки Volkswagen рассчитывает на сотрудничество с американской Rivian Automotive и китайской Xpeng, однако новые модели от этих партнёров появятся на рынке не ранее следующего года.

Подразделение Volkswagen по производству грузовиков Traton также ухудшило прогноз 24 июля из-за торговых ограничений, слабого экономического роста в Европе и снижения заказов из Бразилии. Во втором квартале скорректированная операционная прибыль этого подразделения упала на 29%.

Среди положительных моментов — рост продаж электромобилей бренда Volkswagen в Европе в последние месяцы. Это связано с программами субсидирования и снижением интереса покупателей к Tesla на фоне политической активности Илона Маска. В целом поставки электрокаров Volkswagen Group в регионе выросли во втором квартале на 73%, чему способствовал спрос на модели VW ID7, Audi Q4 E-tron и Skoda Elroq.