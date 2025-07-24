В Китае представлен электроседан Leapmotor B01 с запасом хода до 650 км

24 июля на китайском рынке появился электромобиль Leapmotor B01, выпускающийся в шести комплектациях с заявленным пробегом по циклу CLTC от 430 до 650 километров.

Цены на версии модели варьируются от 89 800 юаней (примерно 12,5 тыс. долларов) за 430 Comfort Edition до 119 800 юаней (около 16,7 тыс. долларов) за 650 LiDAR Edition. Всего доступны три варианта запаса хода — 430 км, 550 км и 650 км, а также восемь вариантов окраски кузова.

Автомобиль построен на модульной архитектуре LEAP 3.5, обладает аэродинамическим коэффициентом сопротивления 0,197 Cd и габаритами 4770×1880×1490 мм при колесной базе 2735 мм. Вес моделей варьируется от 1550 до 1711 кг.

Leapmotor B01 оснащён системой помощи водителю Leapmotor Pilot на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8650, которая включает 26 функций, среди которых автономное вождение по шоссе и в городе, а также помощь при парковке. В базовой комплектации используется пять камер и 12 ультразвуковых радаров. Старшие версии дополнительно оснащены десятью камерами, тремя миллиметровыми радарами и одним лидаром с дальностью до 300 метров и углом обзора 140°.

Все модификации имеют задний привод. Мощность электродвигателей варьируется: базовая версия 430 Comfort Edition оснащена мотором мощностью 100 кВт (134 л.с.) и батареей на 43,9 кВт·ч, обеспечивающей максимальную скорость 150 км/ч и разгон до 100 км/ч за 9,4 секунды. Модели с запасом хода 550 км комплектуются моторами мощностью 132 кВт (177 л.с.) или 160 кВт (215 л.с.) и аккумулятором 56,2 кВт·ч, максимальная скорость достигает 160 км/ч, а разгон — от 6,4 секунд. Версии с запасом 650 км имеют 160 кВт мотор и батарею ёмкостью 67,1 кВт·ч с максимальной скоростью 160 км/ч и разгоном до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Внутри салона предусмотрены два цветовых варианта оформления — серый и фиолетовый. Перед водителем расположены руль с плоским ободом, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и центральный сенсорный экран диагональю 14,6 дюйма с разрешением 2.5K. Система управления работает на платформе Leapmotor OS 4.0 Plus с чипами Qualcomm Snapdragon 8155P или 8295P в зависимости от комплектации. Также интегрирован голосовой AI-ассистент DeepSeek.

Для переднего пассажира предусмотрены шесть специальных креплений для установки дополнительных аксессуаров — складных столиков, держателей для смартфонов и прочего.