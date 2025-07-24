ЕС и США близки к соглашению о тарифах на уровне 15 процентов

Европейский союз и США делают шаги к заключению соглашения, которое установит пошлину в размере 15 процентов на большинство импортируемых товаров, сообщили дипломаты, знакомые с ходом переговоров.

По их словам, страны-члены ЕС готовы согласиться с таким уровнем пошлин, при этом европейские чиновники настаивают на включении в этот перечень таких секторов, как автомобильная промышленность. Импорт стали и алюминия, превышающий определённые квоты, будет облагаться более высокой пошлиной — 50 процентов, добавил один из дипломатов.

Участники переговоров отмечают, что, несмотря на оптимизм, любое соглашение потребует одобрения президента Дональда Трампа, и его решение трудно предсказать. Переговоры остаются динамичными, и объявление о сделке может не состояться в ближайшее время, отметил представитель США.

Обе стороны активизировали диалог, чтобы избежать полномасштабной торговой войны, вызванной ростом тарифов со стороны США. Два недели назад стороны были близки к соглашению, однако переговоры приостановились после угроз Трампа ввести 30-процентные пошлины на большинство товаров в случае отсутствия сделки к 1 августа.

В рамках действующих мер на автомобили и автозапчасти уже введён налог в 25 процентов, на сталь и алюминий — вдвое выше. Также были угрозы расширения тарифов на фармацевтику и полупроводники, а недавно США объявили 50-процентную пошлину на медь.

Если к установленному сроку соглашение не будет достигнуто, и Трамп реализует угрозу повышения тарифов до 30 процентов, ЕС готовит ответные меры.

Европейский союз планирует ввести пошлины в размере 30 процентов на американские товары на сумму более €90 миллиардов (около $106 млрд), включая самолёты Boeing, автомобили и бурбон. Также рассматривается возможность активации антикоррозионного инструмента (ACI), который даст властям ЕС широкие полномочия для ограничения доступа американских компаний на европейский рынок.

Европейская комиссия рассчитывает получить квалифицированное большинство голосов государств-членов для запуска ACI. Этот инструмент служит главным торговым механизмом для сдерживания и предусматривает широкий спектр ответных мер — от новых налогов на технологические компании США до ограничений инвестиций и доступа на рынок ЕС.

Несмотря на подготовку ответных мер, большинство европейских столиц и чиновников предпочитают продолжать переговоры с Вашингтоном, чтобы достичь компромисса до истечения срока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение по сделке может быть принято в ближайшее время, отметив, что нынешний момент для переговоров является подходящим.

Предлагаемый тариф в 15 процентов включает базовую ставку для наиболее благоприятствуемых наций, которая сейчас составляет около 4,8 процента для торговли между ЕС и США, что фактически увеличит пошлины примерно на 10 процентов. ЕС настаивает на применении этого же уровня к таким отраслям, как фармацевтика и производство микрочипов.

По мнению экономиста Эндрю Кеннингема из Capital Economics, такой рост тарифов будет значительным, однако общий макроэкономический эффект для еврозоны будет ограниченным — снижение ВВП примерно на 0,3 процента.

Ставка ЕС в 15 процентов может включать исключения для авиации, некоторых медицинских изделий, дженериков и определённого оборудования, необходимого США.

Ранее Дональд Трамп объявил о тарифном соглашении с Японией, предусматривающем 15-процентные пошлины на импорт, что ниже ранее угрожаемых 25 процентов. Это означает, что тариф на японские автомобили будет ниже текущих 25 процентов, применяемых к основным экспортёрам, включая ЕС.