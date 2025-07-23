GWM представил обновлённый Tank 500 с лидаром на крыше перед дебютом 25 июля

Great Wall Motor анонсировал новую версию внедорожника Tank 500, оснащённую крышным лидаром для работы с системой помощи водителю Coffee Pilot Ultra. Премьера модели состоится 25 июля, предварительные заказы планируют открыть в августе, а запуск продаж намечен на третий квартал в Китае.

Текущая версия Tank 500 предлагается в 5- и 7-местных исполнениях, а также с бензиновыми и гибридными установками по цене от 335 000 юаней (примерно 46 700 долларов). Новый внедорожник сохраняет габариты (5078×1934×1905 мм, колёсная база 2850 мм) и общий стиль дизайна.

Главными отличиями стали компактный и облегчённый Hesai ATX лидар на крыше, обновлённая трапециевидная решётка радиатора с хромированными элементами, логотип «GWM» на задней части кузова и новый зелёный вариант окраски.

По техническим данным изменений не ожидается: в арсенале останутся гибридные системы Hi4-T и Hi4-Z на базе 2.0T двигателя мощностью 185 кВт (248 л. с.). У Hi4-T предусмотрен электромотор на 120 кВт (161 л. с.) и батарея 36,7/37,1 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 110 км (WLTC). Hi4-Z оснащён двумя электромоторами общей мощностью 455 кВт (610 л. с.) и аккумулятором 59,05 кВт·ч для пробега до 201 км.

Салон выполнен в Т-образной компоновке с большим «парящим» экраном мультимедиа, полностью цифровой приборной панелью, встроенным холодильником и откидным потолочным экраном для пассажиров второго ряда.