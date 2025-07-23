Как пошлины Трампа сокращают доходы автопроизводителей

Во втором квартале стало более очевидно, что импортные пошлины, введённые администрацией президента Трампа, оказывают значительное влияние на финансовые результаты ведущих автокомпаний. General Motors зафиксировала прямой убыток в размере $1,1 млрд, что стало одной из причин снижения чистой прибыли на 35 % — с $2,9 млрд до $1,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, компания предупредила, что итоговые потери за 2025 год могут составить от $4 до $5 млрд, при этом в третьем квартале ситуация может даже ухудшиться. Несмотря на рост продаж грузовиков и внедорожников на 7 % в США и сильные результаты на других рынках, негативное давление со стороны тарифов ощутимо сказалось на операционной прибыли, которая сократилась на 32 %, до $3 млрд.

Автопроизводители предпринимают меры по смягчению эффекта: планируемые инвестиции в расширение американского производства — $4 млрд и перенос части сборки из Мексики и Канады в США — направлены на компенсацию затрат на пошлины. Однако аналитики отмечают, что при текущем спросе и ограниченных возможностях перенести издержки на потребителей, компаний ожидают ещё большие сложности.

В ситуации не только GM, но и другие—например, Stellantis—сообщают о значительных убытках: первичную нагрузку за первые шесть месяцев оказывают тарифы на сталь, алюминий и автокомпоненты. Таким образом, пошлины становятся не просто фоновым фактором, а существенным ограничителем рентабельности автопрома.