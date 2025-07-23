Производитель масел «Газпромнефть-СМ» продолжает системную модернизацию производства

Очередным ее этапом стало оснащение вторым наливным модулем комплекса фасовки на Омском заводе смазочных материалов, где выпускается широкий ассортимент моторных и индустриальных масел.

Внедрение нового наливного модуля существенно расширило возможности линии, где фасуют продукцию в крупногабаритную тару. Одновременная работа обоих модулей позволило увеличить скорость фасовки масел и подготовки партий к отгрузке для потребителей.

Наша задача – оперативно обеспечивать рынок необходимыми смазочными материалами. За счет системной модернизации производственных площадок и работы собственного Научно-исследовательского центра «Газпромнефть-СМ» постоянно расширяет ассортимент масел, – рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также отметил, что в настоящее время в портфеле компании около 1 тысячи наименований продукции.

Одним из самых масштабных этапов системной модернизации производства стал запуск современного комплекса гидроизодепарафинизации (ГИДП). Он работает на всех видах нефтяного сырья и производит высококачественные синтетические базовые масла.

Этот запуск позволил компании перейти на полный цикл выпуска современных автомобильных и индустриальных масел с использованием отечественной компонентой базы. Комплекс является уникальным для российской нефтепереработки, а его мощность составляет свыше 220 тыс. тонн в год.