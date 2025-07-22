Автомобили JAECOO в России: стоит ли покупать «новичка» на рынке?

Знаете, что общего у китайских брендов и космических ракет? Они быстро стартуют и всё чаще удивляют результатом. На российском рынке появился новый игрок — JAECOO. Если вы ещё не слышали это имя, то самое время познакомиться. В этой статье разберёмся, кто такие JAECOO, что они предлагают россиянам, и на что стоит посмотреть «новичку» который решил оценить модельный ряд Джейку в Тамбове.

Что за зверь такой — JAECOO?

JAECOO — это дочерний бренд Chery, который сосредоточился на выпуске премиальных кроссоверов. По сути, это «новый уровень» для тех, кому хочется китайский автомобиль, но с ощущением европейского люкса.

Флагманский автомобиль JAECOO J8 в СКР Моторс может запросто соперничать с именитыми европейскими брендами не только по уровню оснащения, но и по качеству исполнения не уступает немецким одноклассникам.

Почему JAECOO пришли в Россию?

Ответ прост: в России кроссоверы любят, а после ухода ряда европейских и японских брендов образовалась пустота в сегменте «доступный премиум». JAECOO решили, что это их шанс. Ну а мы решили — давайте проверим их амбиции.

Линейка JAECOO в России: что продают?

На старте JAECOO представил в России два кроссовера:

JAECOO J7 — среднеразмерный кроссовер с футуристичным дизайном и богатым оснащением. JAECOO J8 — более крупный и солидный SUV для тех, кто любит побольше пространства и статусности.

Сравним их основные характеристики в таблице:

Модель Двигатель Мощность Привод Цена (руб.) JAECOO J7 1.6 Turbo 150-186 л.с. Передний / Полный от 2 900 000 JAECOO J8 2.0 Turbo 254 л.с. Полный от 3 800 000

Что внутри? Оснащение и фишки

JAECOO явно делают ставку на технологии и комфорт. Представьте себе: садитесь в салон, и перед вами огромный сенсорный экран, мягкая кожа, акустика премиум-класса. Многие комплектации модели JAECOO J7 очень богаты, в них есть даже системы помощи водителю уровня ADAS.

Основные фишки JAECOO:

Полностью цифровая панель приборов

Подогрев и вентиляция сидений

360° камеры для парковки

Автопилот уровня L2+

Система очистки воздуха в салоне

Формула успеха здесь проста:

Успех = (Дизайн + Технологии + Доступная цена) × Лояльность клиентов

Плюсы и минусы JAECOO

Чтобы понять, стоит ли брать, давайте разложим всё по полочкам.

Плюсы:

Современный, эффектный дизайн

Богатое оснащение уже в базе

Доступнее, чем европейские аналоги

Гарантия 5 лет или 150 000 км

Минусы:

Марка пока неизвестна в России

Перепродажа может быть сложнее из-за низкой узнаваемости

Некоторых смущает «китайское происхождение» (но это уже стереотипы)

Отзывы первых владельцев

Российские автомобилисты делятся впечатлениями в соцсетях и на форумах:

«Взял JAECOO J7 в максималке. За эти деньги — огонь! Салон как у премиума, едет мягко. Единственное — непривычный интерфейс мультимедиа, но за неделю привык.»

«JAECOO J8 удивил. По уровню шума и езде ощущение, что сидишь в Volvo. Посмотрим, как будет в морозы.»

Стоит ли покупать JAECOO?

Если ищете кроссовер с современным дизайном, напичканный технологиями и при этом не хотите переплачивать за бренд — JAECOO стоит внимания. Да, марка новая, но Chery уже доказал, что умеет делать надёжные авто. Возможно, JAECOO повторит этот успех.

Совет от автора:

Перед покупкой обязательно сделайте тест-драйв. Ощущения за рулём скажут вам больше, чем десяток обзоров.

JAECOO — это интересный игрок на российском рынке. Он только начинает набирать обороты, и у него есть все шансы завоевать сердца тех, кто ищет «китайский премиум». Но финальный выбор за вами. Готовы рискнуть и стать одним из первых владельцев?