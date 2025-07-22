Автомобили JAECOO в России: стоит ли покупать «новичка» на рынке?

Знаете, что общего у китайских брендов и космических ракет? Они быстро стартуют и всё чаще удивляют результатом. На российском рынке появился новый игрок — JAECOO. Если вы ещё не слышали это имя, то самое время познакомиться. В этой статье разберёмся, кто такие JAECOO, что они предлагают россиянам, и на что стоит посмотреть «новичку» который решил оценить модельный ряд Джейку в Тамбове.
Что за зверь такой — JAECOO?
JAECOO — это дочерний бренд Chery, который сосредоточился на выпуске премиальных кроссоверов. По сути, это «новый уровень» для тех, кому хочется китайский автомобиль, но с ощущением европейского люкса.
Флагманский автомобиль JAECOO J8 в СКР Моторс может запросто соперничать с именитыми европейскими брендами не только по уровню оснащения, но и по качеству исполнения не уступает немецким одноклассникам.
Почему JAECOO пришли в Россию?
Ответ прост: в России кроссоверы любят, а после ухода ряда европейских и японских брендов образовалась пустота в сегменте «доступный премиум». JAECOO решили, что это их шанс. Ну а мы решили — давайте проверим их амбиции.
Линейка JAECOO в России: что продают?
На старте JAECOO представил в России два кроссовера:
- JAECOO J7 — среднеразмерный кроссовер с футуристичным дизайном и богатым оснащением.
- JAECOO J8 — более крупный и солидный SUV для тех, кто любит побольше пространства и статусности.
Сравним их основные характеристики в таблице:
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|Привод
|Цена (руб.)
|JAECOO J7
|1.6 Turbo
|150-186 л.с.
|Передний / Полный
|от 2 900 000
|JAECOO J8
|2.0 Turbo
|254 л.с.
|Полный
|от 3 800 000
Что внутри? Оснащение и фишки
JAECOO явно делают ставку на технологии и комфорт. Представьте себе: садитесь в салон, и перед вами огромный сенсорный экран, мягкая кожа, акустика премиум-класса. Многие комплектации модели JAECOO J7 очень богаты, в них есть даже системы помощи водителю уровня ADAS.
Основные фишки JAECOO:
- Полностью цифровая панель приборов
- Подогрев и вентиляция сидений
- 360° камеры для парковки
- Автопилот уровня L2+
- Система очистки воздуха в салоне
Формула успеха здесь проста:
Успех = (Дизайн + Технологии + Доступная цена) × Лояльность клиентов
Плюсы и минусы JAECOO
Чтобы понять, стоит ли брать, давайте разложим всё по полочкам.
Плюсы:
- Современный, эффектный дизайн
- Богатое оснащение уже в базе
- Доступнее, чем европейские аналоги
- Гарантия 5 лет или 150 000 км
Минусы:
- Марка пока неизвестна в России
- Перепродажа может быть сложнее из-за низкой узнаваемости
- Некоторых смущает «китайское происхождение» (но это уже стереотипы)
Отзывы первых владельцев
Российские автомобилисты делятся впечатлениями в соцсетях и на форумах:
«Взял JAECOO J7 в максималке. За эти деньги — огонь! Салон как у премиума, едет мягко. Единственное — непривычный интерфейс мультимедиа, но за неделю привык.»
«JAECOO J8 удивил. По уровню шума и езде ощущение, что сидишь в Volvo. Посмотрим, как будет в морозы.»
Стоит ли покупать JAECOO?
Если ищете кроссовер с современным дизайном, напичканный технологиями и при этом не хотите переплачивать за бренд — JAECOO стоит внимания. Да, марка новая, но Chery уже доказал, что умеет делать надёжные авто. Возможно, JAECOO повторит этот успех.
Совет от автора:
Перед покупкой обязательно сделайте тест-драйв. Ощущения за рулём скажут вам больше, чем десяток обзоров.
JAECOO — это интересный игрок на российском рынке. Он только начинает набирать обороты, и у него есть все шансы завоевать сердца тех, кто ищет «китайский премиум». Но финальный выбор за вами. Готовы рискнуть и стать одним из первых владельцев?