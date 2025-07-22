Премиум-бренд BYD Yangwang выйдет на рынок Европы в 2026 году

BYD планирует вывести на европейский рынок свой премиальный бренд электромобилей Yangwang в 2026 году. Об этом сообщил вице-президент компании Стелла Ли в интервью британскому изданию Autocar. Ранее в Европе ожидается запуск другого высокобюджетного бренда BYD — Denza, намеченный на начало того же года.

Yangwang был представлен в Китае в январе 2023 года и уже предлагает несколько моделей, включая полноразмерный внедорожник U8 с функцией передвижения по воде и суперкар U9. Основным кандидатом на роль первой европейской модели может стать как раз U8, который ранее демонстрировался на Женевском автосалоне и фестивале скорости в Гудвуде.

U8 построен на платформе E4, оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 880 кВт (1 180 л.с.), гидропневматической подвеской DiSus-P и генератором на базе 2-литрового ДВС. Салон включает три дисплея (включая 70-дюймовый AR HUD) и аудиосистему Dynaudio с 22 динамиками. С 2023 года в Китае продано более 10 тысяч экземпляров модели.