Премьера электрического Range Rover и новой Jaguar перенесены на 2026 год

Jaguar Land Rover отложила запуск полностью электрического Range Rover и новых моделей Jaguar из-за необходимости дополнительного тестирования и слабого спроса на электромобили.

Старт поставок электрического Range Rover, который ожидали в конце 2025 года, перенесён на 2026 год, а выпуск первого электрокара Jaguar перенесён на август 2026 года.

Компания пояснила, что предпочла выждать более благоприятный момент: тестовые испытания требуют больше времени, а на рынке EV сейчас наблюдается замедление потребительского интереса.

Несмотря на задержку, JLR остаётся при обязательствах по выпуску электромобилей всех брендов к 2030 году.