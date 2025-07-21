Stellantis прогнозирует убыток €2,3 млрд в первом полугодии из-за тарифов и реструктуризации

Stellantis ожидает, что расходы на реструктуризацию и введение тарифов в США привели к убытку в €2,3 млрд ($2,7 млрд) в первой половине года. По оценкам компании, пошлины на импорт в США, введённые администрацией Дональда Трампа, обошлись ей в €300 млн из-за сокращения поставок и снижения объемов производства.

Во втором квартале поставки в Северной Америке снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль €5,6 млрд.

В апреле Stellantis сообщила о сокращении импорта автомобилей в США (в 2024 году более 40% реализованных там машин были завезены из Мексики и Канады) и корректировке производства и занятости для минимизации влияния тарифов на прибыль.

Дополнительные расходы в €3,3 млрд связаны с отменой ряда программ, включая проект по разработке водородной тяги, и изменениями в производственных платформах для перехода на гибридные автомобили. Также компания учитывает затраты, связанные с приведением продукции в соответствие с обновленными стандартами экономии топлива (CAFE) в США.

Выручка за первое полугодие составила €74,3 млрд против €85 млрд за аналогичный период 2024 года, однако выросла по сравнению со вторым полугодием 2024-го (€71,8 млрд). По итогам первого полугодия Stellantis израсходовала €2,3 млрд наличности. Поставки за второй квартал снизились на 6% и составили 1,4 млн автомобилей.

По словам аналитиков JPMorgan, результаты отражают начальный этап мер по повышению эффективности, а выпуск новых моделей в 2025 году должен принести более значительные результаты.