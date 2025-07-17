Китайские автопроизводители требуют равных условий на рынке ЕС

Китайская торговая палата при ЕС (CCCEU) выступила с призывом обеспечить справедливый и недискриминационный доступ китайских автокомпаний на рынок Европейского союза. Обращение последовало после встреч рабочей группы CCCEU в Брюсселе с европейскими торговыми представителями 15–16 июля.

Участники встреч выразили обеспокоенность тем, что политическое давление, усиливающее торговую напряжённость между ЕС и США, может подтолкнуть Евросоюз от политики «снижения рисков» (de‑risking) к полной «декупляции» от Китая.

В частности, торговая палата указала, что введённые пошлины на китайские электромобили противоречат климатическим целям ЕС и ограничивают доступ европейских потребителей к доступным нулевым выбросам . CCCEU ожидает завершения переговоров по «минимальной закупочной цене» для устранения тарифных барьеров .

В делегации участвовали представители шести компаний, в том числе NIO, XPeng, Xiaomi, EVE Energy и Gotion High‑Tech.

Кроме того, CCCEU выразила озабоченность возрастающими регуляторными барьерами — такими как новые правила о зарубежных субсидиях и контроль иностранных инвестиций, — и призвала к большей прозрачности и прозрачности в формировании политики ЕС.