BMW и Momenta совместно создадут в Китае умную систему помощи водителю

Группа BMW объединилась с китайским стартапом Momenta для разработки усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS), адаптированной под местные дороги и условия в КНР.

Новая система будет интегрирована в модели BMW, производимые в Китае, и обеспечит поддержку по маршруту от выезда с парковки до прибытия — как на шоссе, так и в городских условиях.

В основе решения лежит платформа Neue Klasse, оснащённая архитектурой ИИ на базе больших моделей, способной охватывать весь цикл: восприятие, планирование и управление автомобилем.

По словам Sean Green, президента подразделения BMW в Китае, это ещё один шаг к стратегии «In China, For China and co‑creation at China speed» — быстрой локализации и совместной разработки. Momenta внесёт свой вклад в виде алгоритмов и данных, включая опыт применения ИИ на основе больших моделей .

Сотрудничество направлено на улучшение удобства и безопасности в сложных дорожных условиях Китая, при этом BMW подчёркивает, что контроль за управлением остаётся за водителем.