Государственные китайские автопроизводители GAC и JAC прогнозируют рекордные убытки во втором квартале 2025 года

Государственные китайские автопроизводители Guangzhou Automobile Group (GAC) и JAC Group ожидают рекордные убытки во втором квартале 2025 года, ссылаясь на усиление конкуренции как на внутреннем, так и на международном рынках.

GAC прогнозирует квартальный убыток в диапазоне от 1,1 до 1,9 миллиарда юаней (от 153 до 265 миллионов долларов США), что значительно хуже прибыли в 296 миллионов юаней за аналогичный период прошлого года. Компания связывает это с недостаточной производительностью своих моделей электромобилей и гибридов, а также с усилением ценовых войн. За первое полугодие убыток может достичь 2,6 миллиарда юаней, что станет крупнейшим полугодовым убытком с момента листинга компании в 2010 году.

JAC Group ожидает чистый убыток во втором квартале в размере 457 миллионов юаней, что более чем в два раза превышает убыток первого квартала и является значительным ухудшением по сравнению с прибылью в 195,3 миллиона юаней во втором квартале прошлого года. Компания связывает это с падением спроса на зарубежных рынках и снижением продаж электромобилей и гибридов на 35,1%.

Эти прогнозы подчеркивают растущее давление на китайский государственный автопром, сталкивающийся с проблемами перепроизводства, глобальными экономическими сложностями и изменяющимися предпочтениями потребителей. Окончательные результаты будут опубликованы 29 августа.