Дункан Минто назначен временным генеральным директором Renault после ухода Лука де Мео

Компания Renault Group объявила о назначении Дункана Минто временным генеральным директором с 15 июля 2025 года. Минто, ранее занимавший должность финансового директора группы, будет исполнять обязанности генерального директора до назначения постоянного руководителя. Он будет работать в тесном сотрудничестве с председателем Жаном-Домиником Сенаром для обеспечения бесперебойного функционирования компании в этот переходный период.

Это назначение последовало за уходом Лука де Мео, который возглавлял Renault с 2020 года и успешно реализовал стратегию «Renaulution», направленную на трансформацию компании. В июне 2025 года де Мео покинул Renault, чтобы возглавить французскую люксовую группу Kering, владеющую брендами, такими как Gucci и Yves Saint Laurent.

В ответ на уход де Мео и вызовы на автомобильном рынке, Renault пересмотрела свои финансовые прогнозы на 2025 год, снизив ожидаемую операционную маржу с 7% до 6,5% и прогнозируемый свободный денежный поток с более чем 2 миллиардов евро до диапазона от 1 до 1,5 миллиарда евро. Компания также объявила о планах по сокращению затрат в области производства и исследований и разработок.