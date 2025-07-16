«Газпромнефть – смазочные материалы» выпустила мультимедийный проект

Новый проект производителя моторных масел «Газпромнефть-СМ» посвящен орнитологии. Данный выбор может показаться неожиданным, но компания много лет выступает партнером природного парка «Птичья гавань» в Омске. В городе расположена одна из ее производственных площадок – Омский завод смазочных материалов.

Проект выпущен совместно с экспертами парка и изданием «Аргументы и факты». Он знакомит с уникальной территорией и обитателями «Птичьей гавани» в формате онлайн-прогулки. Пользователи могут изучить интерактивную карту природного парка, пройти курс по орнитологии, проверить свои знания о пернатых в тематическом квизе и узнать интересные факты о них.

В настоящее время парк является домом более чем для 100 видов птиц и млекопитающих, а его территория занимает почти на 113 гектаров. 60% из них занимает заповедная зона. Жителями «Птичьей гавани», в частности, являются чомги, лысухи, чайки-хохотуньи, поганки, варакушки, мышки-малютки, бурозубки.

Благодаря такому богатству фауны «Птичья гавань» является местом притяжения в Омске.

Сегодня «Птичья гавань» – не только важный природный объект, но и зона повышенного внимания омичей, гостей Омска. У территории большой потенциал для экологического туризма, и мы стараемся использовать его на благо города. Вместе с «Газпромнефть-СМ» мы реализовали множество проектов, направленных на экологическое просвещение, – рассказал директор парка Сергей Шабаршин.

В числе совместных проектов компании и парка — ежегодные субботники в рекреационных зонах, открытие музея природы, издание первого в Омской области справочника птиц, запуск экоэкскурсий «Орнитология для всех» с профессиональными оптическими приборами. Последний проект этим летом был включен в число региональных туристических маршрутов министерства культуры Омской области.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, современные технологии помогают эффективно вести диалог о важности бережного отношения к природе с молодежью.