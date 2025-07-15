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Renault выпускает компактный внедорожник Boreal для более чем 70 стран вне Европы

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Renault выпускает компактный внедорожник Boreal для более чем 70 стран вне Европы

Renault представила компактный кроссовер Boreal, который будет выходить на рынки более чем 70 стран за пределами Европы, включая Латинскую Америку, Ближний Восток и Турцию. Производство первых моделей начнётся в Бразилии уже в конце года, а затем – в Турции.

Этот автомобиль, созданный на гибкой модульной платформе CMF-B LS, является ключевым элементом стратегии Renault International Game Plan 2024–2027 и направлен на укрепление финансовых показателей компании на глобальных рынках. Boreal оснащён современными технологиями — до 24 систем помощи водителю, интерактивным мультимедийным комплексом и просторным салоном, подходящим для семей.

Таким образом, выход Boreal на международные рынки демонстрирует стремление Renault усилить позиции в сегменте компактных внедорожников и увеличить прибыль за счёт расширения глобального присутствия.

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