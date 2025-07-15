Chery запускает бренд в Великобритании с внедорожником Tiggo 8

В рамках расширения присутствия в Западной Европе китайский автопроизводитель Chery запускает собственный одноимённый бренд в Великобритании, сообщают СМИ. В ближайшие недели в продаже появятся два новых внедорожника, включая Tiggo 8 Super Hybrid.

Ранее в стране уже были представлены суб‑бренды Chery — Omoda (август 2024) и Jaecoo (январь 2025). Tiggo 8 первой моделью под основным брендом, оснащённой гибридной силовой установкой и семиместным салоном, — её представили в рамках Goodwood Festival of Speed.

Chery также позиционирует Tiggo 7 в сегменте соперников Skoda Kodiaq, VW Tayron и Peugeot 5008, тогда как Tiggo 8 выходит на рынок, чтобы конкурировать с более крупными европейскими внедорожниками. Модели адаптированы под британские условия и будут продаваться через дилерскую сеть по всей стране.

Этот шаг Chery подтверждает тренд расширения китайских автопроизводителей на европейском рынке, наряду с такими игроками, как BYD, Geely, Xpeng и другие.