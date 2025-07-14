Volvo заявила о списании $1,2 млрд на фоне пошлин США и задержки EX90

Во втором квартале Volvo Cars объявила о единовременном безденежном списании в размере 11,4 млрд шведских крон (порядка $1,2 млрд). Компания связывает это с падением ожидаемой прибыли от электромобилей ES90 и EX90 в результате введённых США пошлин и отсрочки запуска EX90.

По информации автопроизводителя, пошлины негативно сказываются на реализации ES90, выпускаемой в Китае, на американском рынке, а также влияют на прибыльность модели в Европе. Кроме того, сроки выхода EX90 в США сдвинулись из-за сложностей с поставками комплектующих и программным обеспечением, что увеличило финансовую нагрузку.

Из общей суммы списания около 4 млрд крон составляют расходы на производство, остальная часть относится к затратам на исследования и разработки. Компания также прогнозирует сокращение квартальной чистой прибыли на 9 млрд крон.

Чтобы снизить влияние торговых ограничений и задержек, Volvo планирует расширить производство на заводе в Южной Каролине, что позволит уменьшить зависимость от импорта.