JLR отзывает почти 21 000 Evoque из‑за риска разрыва подушки безопасности

Jaguar Land Rover North America объявила отзыв 20 999 автомобилей Range Rover Evoque, выпущенных в 2021–2025 годах, из‑за выявленной проблемы с пассажирским подушкой безопасности. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), при раскрытии подушка может рваться, что снижает её защитные свойства.

Производитель проведёт замену модуля подушки безопасности без взимания платы с владельцев. Отзыв является превентивной мерой, направленной на улучшение безопасности пассажиров .

Если вам нужна помощь с расписанием визита в сервис или информация о том, затрагивает ли отзыв ваш автомобиль, можете обратиться в официальную службу поддержки JLR или проверить номер кампании на сайте NHTSA.