Трамп объявил о 30% пошлинах для ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении 30‑процентных тарифов на товары из Европейского союза и Мексики, если до 1 августа не удастся согласовать новые торговые условия. Об этом он написал в письмах, опубликованных 12 июля в социальных сетях.

В течение недели Трамп направлял подобные уведомления ключевым торговым партнёрам, предлагая им продолжить переговоры и корректируя ранее предложенные в апреле тарифные ставки. ЕС рассчитывал на достижение предварительного соглашения с США для избежания повышения пошлин, однако заявление Трампа снизило ожидания Брюсселя по поводу компромисса. При этом американский лидер оставил возможность для дальнейших корректировок, если торговые барьеры будут сняты.

Новые тарифы затронут широкий круг товаров и будут действовать отдельно от секторальных ограничений на продукцию, такую как автомобили и сталь. Это может усилить конкурентные преимущества Великобритании, ранее заключившей торговое соглашение с США.

Ассоциация автопроизводителей Германии VDA отметила, что решение США о сохранении 27,5‑процентных пошлин на автомобили из ЕС остаётся в силе. Глава VDA Хильдегард Мюллер заявила, что компании несут многомиллиардные издержки, а ситуация осложняется угрозой новых ограничений.

В свою очередь, глава BMW Оливер Ципсе выразил надежду на достижение «управляемого результата», подчеркнув, что механизм взаимного зачёта экспорта и импорта мог бы помочь смягчить последствия для автопрома.

После заявлений Трампа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продлении приостановки ответных мер ЕС против США до 1 августа для продолжения диалога. Она добавила, что Евросоюз готовит и дополнительные меры на случай провала переговоров.

В письме мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум Трамп подчеркнул необходимость усиления борьбы с наркотрафиком и картелями. Он отметил, что США могут пересмотреть размер тарифов в зависимости от успехов Мексики в этом направлении. Глава Минэкономики Мексики Марсело Эбрард назвал новые пошлины «несправедливыми» и сообщил о начале переговоров по поиску альтернатив, способных защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы.

Кроме ЕС и Мексики, Вашингтон также уведомил о возможном увеличении тарифов Японию, Южную Корею, Южную Африку, Индонезию, Таиланд, Камбоджу, Алжир, Ливию, Ирак и Шри‑Ланку.