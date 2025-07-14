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Трамп объявил о 30% пошлинах для ЕС и Мексики с 1 августа

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Трамп объявил о 30% пошлинах для ЕС и Мексики с 1 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении 30‑процентных тарифов на товары из Европейского союза и Мексики, если до 1 августа не удастся согласовать новые торговые условия. Об этом он написал в письмах, опубликованных 12 июля в социальных сетях.

В течение недели Трамп направлял подобные уведомления ключевым торговым партнёрам, предлагая им продолжить переговоры и корректируя ранее предложенные в апреле тарифные ставки. ЕС рассчитывал на достижение предварительного соглашения с США для избежания повышения пошлин, однако заявление Трампа снизило ожидания Брюсселя по поводу компромисса. При этом американский лидер оставил возможность для дальнейших корректировок, если торговые барьеры будут сняты.

Трамп объявил о 30% пошлинах для ЕС и Мексики с 1 августа

Новые тарифы затронут широкий круг товаров и будут действовать отдельно от секторальных ограничений на продукцию, такую как автомобили и сталь. Это может усилить конкурентные преимущества Великобритании, ранее заключившей торговое соглашение с США.

Ассоциация автопроизводителей Германии VDA отметила, что решение США о сохранении 27,5‑процентных пошлин на автомобили из ЕС остаётся в силе. Глава VDA Хильдегард Мюллер заявила, что компании несут многомиллиардные издержки, а ситуация осложняется угрозой новых ограничений.

В свою очередь, глава BMW Оливер Ципсе выразил надежду на достижение «управляемого результата», подчеркнув, что механизм взаимного зачёта экспорта и импорта мог бы помочь смягчить последствия для автопрома.

Трамп объявил о 30% пошлинах для ЕС и Мексики с 1 августа

После заявлений Трампа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о продлении приостановки ответных мер ЕС против США до 1 августа для продолжения диалога. Она добавила, что Евросоюз готовит и дополнительные меры на случай провала переговоров.

В письме мексиканскому президенту Клаудии Шейнбаум Трамп подчеркнул необходимость усиления борьбы с наркотрафиком и картелями. Он отметил, что США могут пересмотреть размер тарифов в зависимости от успехов Мексики в этом направлении. Глава Минэкономики Мексики Марсело Эбрард назвал новые пошлины «несправедливыми» и сообщил о начале переговоров по поиску альтернатив, способных защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы.

Кроме ЕС и Мексики, Вашингтон также уведомил о возможном увеличении тарифов Японию, Южную Корею, Южную Африку, Индонезию, Таиланд, Камбоджу, Алжир, Ливию, Ирак и Шри‑Ланку.

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