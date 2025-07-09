Импорт автотоваров из Китая — давно не прерогатива крупных сетей и дистрибьюторов. Малый бизнес всё чаще заказывает детали, расходники и аксессуары напрямую из Поднебесной, снижая закупочные цены и расширяя ассортимент. Одним из стратегически выгодных направлений для поставок стал город Далянь.

Далянь — крупный морской порт и промышленный центр на северо-востоке Китая. Город входит в десятку самых загруженных портов страны и известен как центр автомобилестроения. Здесь находятся производственные и логистические базы брендов Dongfeng, FAW, Volkswagen и Nissan. Поэтому именно из Даляня удобно организовывать поставки автокомпонентов в Россию, особенно для малого и среднего бизнеса. Подробнее об услуге можно узнать на этом сайте.

Если вы только начинаете работу с Китаем — ниже пошаговая инструкция, как наладить стабильную и выгодную логистику из Даляня.

1. Найдите поставщика и убедитесь в его надёжности

Первый этап — поиск поставщика. Поиск можно начать с крупных B2B-платформ, профильных выставок или специализированных китайских каталогов поставщиков. Не стоит экономить на проверке:

Запросите регистрационные документы компании.

Проверьте продукцию на наличие сертификации (особенно важно для электроники и элементов, влияющих на безопасность).

Убедитесь, что поставщик работает с экспортом в Россию.

Для теста можно заказать пробную партию или воспользоваться услугами локального агента.

2. Определитесь с типом доставки

Из Даляня доступны разные логистические схемы: морская, железнодорожная, автомобильная и авиа. Выбор зависит от срочности и объёма.

Морская доставка подойдёт для крупных партий, менее чувствительных к срокам. В среднем — 30–40 дней до Москвы.

Железнодорожная логистика быстрее: около 18–22 дней. Через Маньчжурию или Забайкальск.

Авиаперевозки — до 7 дней, но дороже. Идеальны для запчастей с высокой маржинальностью или дефицитных деталей.

Автодоставка применяется на коротких участках или при прямой перевозке до ближайшего логистического центра.

Сравнивать маршруты, сроки и тарифы удобно с помощью профессиональных логистов.

3. Рассчитайте полную стоимость

Важно понимать: цена товара — не всё. При импорте запчастей из Китая учитываются:

Таможенные пошлины (в среднем 5–15% в зависимости от кода ТН ВЭД)

НДС (обычно 20%)

Доставка, упаковка, страховка

Услуги брокеров

Также закладывайте возможные расходы на хранение и внутригородскую доставку. Уточняйте, включены ли они в логистический расчёт. Например, международная транспортная компания Скай Логистик предоставляет расчёты “под ключ” с полным пониманием структуры затрат.

4. Правильно оформите документы

Для легального ввоза автотоваров из Китая в Россию потребуются:

Контракт с поставщиком

Инвойс и упаковочный лист

Сертификаты (ЕАС или отказные письма)

Таможенная декларация (через брокера)

Нарушение документооборота грозит штрафами и задержкой груза. Чтобы избежать ошибок, стоит проконсультироваться со специалистами.

5. Начинайте с малого и тестируйте

Оптимальный путь — начать с пробных поставок небольшого объёма. Это позволит:

проверить логистику и сроки,

оценить спрос на товар в своём регионе,

протестировать качество поставщика.

Многие предприниматели поначалу используют консолидацию — объединение груза с другими заказами. Это снижает стоимость доставки при небольшом объёме.

6. Учитывайте сезонные и географические особенности

Интересный факт: Далянь — один из немногих портов Китая, где не бывает полного ледостава. Это означает, что судоходство здесь круглогодичное. Тем не менее, в периоды праздников (например, Китайский Новый год или Золотая неделя) поставки могут замедляться. Планируйте закупки заранее.

7. Выбирайте логистов с опытом именно по Даляню

Поставки из северных китайских портов имеют свои особенности: маршруты проходят через Забайкальск, Маньчжурию или Владивосток, отличаются объёмами трафика и сроками оформления. Лучше всего обращаться к тем, кто уже выстраивал логистику в этом направлении.

Например, компания Скай Логистик уже много лет работает с портом Далянь и знает все нюансы оформления, упаковки и прохождения таможни на этом маршруте.

Вывод

Импорт автотоваров из Китая — это реальный инструмент масштабирования и повышения маржинальности для малого бизнеса. Далянь при этом — выгодный и надёжный логистический узел, особенно для доставки запчастей, комплектующих и автоаксессуаров.

С правильным подходом, грамотным расчётом и сотрудничеством с опытным логистом вы сможете сделать этот процесс простым и стабильным.