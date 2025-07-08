ЕС и США обсуждают тарифный механизм для автопроизводителей

Брюссель рассматривает возможность внедрения схемы, которая позволит европейским автопроизводителям, выпускающим и экспортирующим автомобили из США, ввозить машины из ЕС по сниженным тарифным ставкам. Об этом сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

Эта инициатива входит в пакет мер Европейской комиссии, направленных на достижение торгового соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа. Новый механизм мог бы заменить 25‑процентные пошлины на автомобили и автозапчасти, которые США ввели в апреле.

Соглашение станет выгодным для компаний, имеющих крупные производственные мощности в США. Они смогут использовать местное производство для снижения затрат на импорт автомобилей из Европы.

Ситуация для ЕС

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2024 году из Европы в США было экспортировано около 758 000 автомобилей на сумму €39 млрд ($45,55 млрд). Это в четыре раза больше, чем объем поставок в обратном направлении.

Один из дипломатов ЕС отметил, что автомобили являются «красной линией» для блока, и уступки в этой сфере могут стать условием сделки. Однако интересы сторон расходятся: Вашингтон стремится стимулировать производство в США, тогда как ЕС добивается более открытого доступа на рынок на фоне высоких энергозатрат и конкуренции со стороны Китая.

Потенциальные бенефициары

BMW и Mercedes-Benz окажутся среди главных выигравших благодаря тому, что их предприятия в США позволяют экспортировать значительные объемы.

Так, BMW в 2024 году вывез из завода в Спартанберге (Южная Каролина) около 225 000 автомобилей и продал в США примерно 400 000 машин. Импорт из других регионов составил порядка 175 000 единиц.

Mercedes-Benz экспортирует около двух третей автомобилей, произведённых на заводе в Вэнсе (Алабама), что составляет примерно 170 000 машин. За прошлый год компания реализовала в США 324 528 автомобилей и импортировала около 235 000 из других стран.

Кто не получит выгоды

Volkswagen в меньшей степени заинтересован в новой схеме, поскольку выпускает автомобили на заводе в Чаттануге (Теннесси) преимущественно для местного рынка.

Отраслевые источники отмечают, что в связи с этим ведутся переговоры о возможном введении инвестиционных льгот для иностранных автопроизводителей, что позволило бы им расширить производство на территории США. VW рассматривает возможность локализации производства моделей Audi и других марок за счёт новых или расширенных мощностей. Porsche, который импортирует в США весь модельный ряд из Европы, также не получит преимуществ.

Ограниченное влияние на Stellantis

Для Stellantis, владеющей брендами Jeep, Ram и Chrysler, влияние предлагаемого механизма будет минимальным. У компании есть ряд заводов в США, которые ориентированы на внутренний рынок, а объёмы взаимных поставок автомобилей между США и ЕС остаются низкими. Гораздо большую угрозу для группы представляют потенциальные тарифы США на продукцию из Мексики и Канады, где производится около 40% североамериканского объёма.

Риски для Volvo

Volvo Cars наиболее уязвима к действующим тарифам США, поскольку большая часть автомобилей, продаваемых в стране, поступает из Европы. В прошлом году на рынок США пришлось 16% продаж компании.

Volvo намерена нарастить производство на заводе в Чарлстоне (Южная Каролина), добавив к выпускаемому электрокару EX90 ещё одну модель – вероятно, подключаемый гибридный кроссовер среднего размера.

В 2024 году Polestar, также входящая в группу Geely, начала производство модели Polestar 3 на этом же предприятии, чтобы избежать высоких пошлин на автомобили китайского производства.