Chery Fulwin A9L PHEV с запасом хода 2 000 км вышел по цене от 20 890 долларов

8 июля Chery официально представила на рынке гибридный седан Fulwin A9L с возможностью подзарядки от сети. Модель доступна в четырех комплектациях по цене от 149 900 до 207 900 юаней (20 890–29 000 долларов США). Предварительные заказы стартовали 26 июня по цене от 159 900 юаней (22 300 долларов).

Через час после начала продаж компания сообщила о 35 680 подтвержденных заказах на новинку.

Fulwin A9L относится к классу среднеразмерных и крупных седанов. Его габариты составляют 5018×1965×1500 мм, колесная база — 3000 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,23 Cd, масса в зависимости от версии — 2085 или 2230 кг. Доступно шесть вариантов окраски кузова: зеленый, серый, красный, серебристый, фиолетовый и черный.

Модель оснащена системой Falcon 500 с одним лидаром на крыше, тремя миллиметровыми радарами, 11 HD-камерами и 12 ультразвуковыми датчиками. Это позволяет автомобилю поддерживать автопилот на шоссе и помощь при парковке. При экстренном торможении система способна замедлять движение на скоростях до 130 км/ч.

В основе гибридной силовой установки Kunpeng C-DM 6.0 — 1.5-литровый турбомотор (115 кВт/154 л. с., 220 Н·м), электродвигатели и батарея емкостью 33,67 кВт·ч. Система сочетается с трансмиссией DHT Pro и предлагается в передне- и полноприводных версиях:

FWD : электромотор 160 кВт (215 л. с.)/310 Н·м, запас хода на электротяге — 260 км, суммарный — 2 000 км

AWD: дополнительно задний мотор 195 кВт (261 л. с.)/324 Н·м, электрический запас хода — 200 км, суммарный — 1 600 км

Салон оборудован двухспицевым рулем с усеченным снизу ободом, 10,25-дюймовой приборной панелью и 15,6-дюймовым центральным дисплеем на базе Lingxi Smart Cabin 2.0 с чипом Qualcomm Snapdragon 8255.

Автомобиль выпускается в 4- и 5-местных версиях. Четырехместная комплектация включает консоль для управления задними сиденьями с функциями вентиляции, обогрева и массажа. Среди стандартных опций — 256-цветная подсветка, девять подушек безопасности, климат-контроль, голосовой ассистент с ИИ и дистанционное управление через смартфон.