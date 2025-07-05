Geely Galaxy E5 достиг отметки в 150 000 проданных электрокроссоверов

4 июля компания Geely Galaxy сообщила, что суммарные продажи её электрического кроссовера E5 (на зарубежных рынках известного как EX5) превысили 150 000 единиц. Модель была представлена в Китае в августе прошлого года, а в 2024 году клиентам было передано 77 685 автомобилей.

Geely Galaxy E5 выпускается в пяти комплектациях стоимостью от 107 800 до 143 800 юаней (примерно 15 000–20 100 долларов США) и предлагает запас хода 440 или 530 км. Для покупателей доступны восемь цветов кузова: красный, розовый, серый, зелёный, белый, серебристый, синий и чёрный.

На международном рынке модель сохраняет технические характеристики китайской версии и уже продаётся в Греции, Индонезии, Таиланде, Австралии и странах Адриатики.

Кроссовер построен на платформе GEA (Global Electric Architecture) и имеет размеры 4615×1901×1670 мм при колёсной базе 2750 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,269 Cd. Электродвигатель мощностью 160 кВт (215 л. с.) и 320 Н·м работает в паре с аккумуляторами на 49,52 кВт·ч и 60,22 кВт·ч, что обеспечивает пробег до 530 км. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 180 км/ч. При быстром заряде батарея восполняет заряд с 30% до 80% за 20 минут.

Салон рассчитан на пять человек и предлагается в белом, оранжевом и синем оформлении. Все версии оснащены 10,2‑дюймовой цифровой панелью приборов и центральным дисплеем диагональю 15,4 дюйма (для топовой комплектации — 14,6 дюйма). Работу мультимедиа обеспечивает система Galaxy Flyme Auto на базе чипа Dragon Eagle-1 (7 нм). Аудиосистема Flyme Sound включает 16 динамиков.

В список систем помощи водителю входят контроль слепых зон, ассистент перестроения, удалённая парковка и предупреждение о столкновении сзади (уровень автоматизации — L2).