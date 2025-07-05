Fiat представила гибридную версию 500e за €17 000

Fiat выпустила версию 500e с лёгкой гибридной системой (mild hybrid), которую оценили в €17 000 (около $20 000), сообщил генеральный директор марки Оливье Франсуа. Производство новинки запланировано на ноябрь этого года на заводе Mirafiori в Турине, где уже выпускается полностью электрическая модель.

Компания рассчитывает производить не менее 100 000 гибридных автомобилей в год и выпустить порядка 5 000 машин в первый год производства. Такое решение часть стратегии Fiat и Stellantis — расширение модельного ряда и оживление завода на фоне популярности гибридов и снижения интереса к электромобилям.

Гибридная версия «Пятисотки» будет оснащена 1.0-литровым бензиновым двигателем FireFly с электроподдержкой (~48 В), а её цена существенно ниже, чем у электрической модели, стартующей от примерно €29 000 . Производство начнётся между концом 2025 и началом 2026 года.

Таким образом, Fiat предлагает более доступный выбор в линейке 500‑го, сочетая привычный дизайн и гибридную технологию вместо полной электрификации.