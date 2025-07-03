В Китае стартовали предзаказы на SAIC Audi A5L Sportback с системой Huawei ADS от 36 300 USD

3 июля в Китае начались предзаказы на Audi A5L Sportback производства SAIC, предлагаемый в пяти комплектациях по цене от 260 000 до 320 000 юаней (примерно от 36 300 до 44 700 долларов США). Модель A5L представляет собой удлинённую версию Audi A5, разработанную специально для китайского рынка.

Audi A5L Sportback стала первым в мире бензиновым автомобилем, оснащённым системой автономного вождения Huawei Qiankun ADS. В состав оборудования входят две лидар-системы, 11 камер высокого разрешения, шесть миллиметровых радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Система поддерживает функции парковки, автономное вождение по автомагистралям и городским улицам с возможностью обхода динамических препятствий, адаптивным круиз-контролем, помощью при левых поворотах и смене полосы.

Автомобиль построен на платформе PPC (Premium Platform Combustion) совместного предприятия SAIC-Audi. Под капотом установлен 2.0-литровый двигатель EA888 Evo5 с турбонаддувом, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой S-tronic. Мощность базовой версии составляет 150 кВт (201 л.с.), а усиленной — 200 кВт (268 л.с.), при максимальном крутящем моменте 400 Нм.

Кроме того, A5L Sportback оснащён мягкой гибридной системой MHEV Plus 48V и системой полного привода Quattro ultra, что позволяет автомобилю передвигаться на электротяге при скорости ниже 25 км/ч. Для покупателей доступно семь вариантов окраски кузова.

Габариты Audi A5L Sportback — 4903 мм в длину, 1883 мм в ширину и 1427 мм в высоту, а длина колесной базы достигает 2922 мм. По сравнению с Audi A5 модель длиннее на 74 мм, шире на 23 мм и ниже на 17 мм. Экстерьер украшает подсвеченный логотип Audi, матричные LED-фары, задние OLED-фонари второго поколения с 364 светодиодными элементами, классический багажник с крышкой, безрамочные двери и полуутопленные дверные ручки.

Сбоку сохраняется дизайн fastback с плавным наклоном крыши, начинающимся от стойки C.

В салоне установлен изогнутый дисплей, объединяющий 11,9-дюймовую приборную панель, 14,5-дюймовый центральный экран и 10,9-дюймовый развлекательный экран для пассажира. Руль имеет четырёхспицевую форму с плоским дном, а на центральной консоли присутствуют физические кнопки для управления основными функциями автомобиля.