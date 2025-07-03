Чехия разрешила использование автомобилей с автономным управлением уровня 3 на дорогах

С 1 января 2026 года в Чехии вступает в силу закон, позволяющий эксплуатацию автомобилей с системой автономного управления уровня 3 на общественных дорогах, включая автомагистрали. Это делает Чехию второй европейской страной, после Германии, где официально разрешено использование таких технологий.

Согласно новому законодательству, автомобили с одобренными системами уровня 3 смогут самостоятельно выполнять все функции вождения на определённых участках дорог, при этом водитель должен быть готов взять управление на себя по требованию системы в течение не менее 10 секунд. В случае бездействия со стороны водителя система выполнит манёвр минимального риска.

Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и стимулирование инвестиций в современные технологии, а также укрепление конкурентоспособности чешской автомобильной промышленности на мировом рынке.

В дальнейшем Чехия планирует разработать законодательную базу для эксплуатации полностью автономных транспортных средств уровня 4 и выше.