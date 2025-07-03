Приют для бездомных животных получил поддержку от производителя масел «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» вновь провела волонтерскую акцию в поддержку приюта Фонда «Ржевка» имени П.С. Вельяминова в Петербурге. В настоящее время в нем проживают более 200 бездомных животных, и некоторые из них нуждаются в особом уходе и заботе.

Собака по кличке Эсса, например, страдает от нейропатии. Это заболевание периферической нервной системы, которое приводит к различным двигательным и чувствительным расстройствам. В связи с этим Эссе необходима регулярная реабилитация в специализированном учреждении. Волонтеры «Газпромнефть-СМ» помогают приюту с транспортировкой животного на процедуры.

Также некоторым подопечным фонда необходим дорогостоящий корм. Один из них — пес по кличке Зевс. Несмотря на свой внушительный вид, пес обладает невероятно добродушным характером, за что его прозвали «котенком в теле собаки». У Зевса есть еще одна особенность — его пищеварение усваивает лишь один вид специализированного корма. Поскольку приют существует только за счет пожертвований и волонтерской помощи, обеспечение питанием Зевса и других животных с аналогичными проблемами является сложной задачей. Благодаря помощи волонтеров теперь у Зевса есть запас корма.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» также доставили в приют необходимые медикаменты и помогли с выгулом собак.

Посещение приюта «Ржевка» – значимое событие для его подопечных. Собаки в приютах остро нуждаются во внимании и социализации. Даже простая прогулка – это не только физическая активность, но и эмоциональное обогащение: смена ландшафта, запахов, общение с новым человеком. Чем больше положительного взаимодействия с новыми людьми получает собака в приюте, тем легче ей будет адаптироваться в будущем доме. Такие инициативы делают животных более открытыми, спокойными, учат доверять людям, а значит, повышают их шансы на успешное устройство в семью, – считает владелец кинологического центра «Культурный кинолог» Андрей Кашкан.

Волонтерская акция прошла в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть». В ней приняли участие десятки сотрудников из Санкт-Петербурга, Москвы и Омска. Она стала уже второй с начала года. В апреле сотрудники компании помогли фонду собрать все необходимое для ежедневного ухода за питомцами, который включает специализированное питание, лечение и обустройство комфорта.